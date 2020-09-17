Посольство РФ — Кальюлайд: Краха России не дождётесь!
Российские дипломаты ответили на высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что РФ «экономически слаба» и ее «время начинает подходить к концу», пишет РИА Новости.
Дипломаты напомнили, что у прогнозов такого рода есть длинная предыстория и за более чем тысячелетнее существование России тому немало примеров.
«Списать нашу страну со счетов пытался президент США Барак Обама, объявив о том, что ее экономика „разорвана в клочья“ санкциями», — добавили в посольстве. Посольство отмечает, что, пройдя через многие тяжелейшие испытания, Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с брошенными ей вызовами.
«О вреде этих санкций для экономики Европы и усталости от них можно услышать и в самой Эстонии с учетом того, что товарооборот между нашими странами за период их действия сократился почти в два раза (с 5,3 миллиарда долларов в 2014 году до 2,9 миллиарда долларов в 2019 году)», — добавили в дипмиссии. По мнению российских дипломатов, различные «карательные меры» не стали препятствием для проведения в РФ знаковых международных мероприятий, крупнейших экономических форумов, студенческих универсиад, спортивных соревнований — таких, как, например, чемпионат мира по футболу в 2018 году. О технологической же мощи России наглядно свидетельствует возведение в кратчайшие сроки автомобильной и железнодорожной веток Крымского моста длиной 19 километров.