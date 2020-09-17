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Посольство РФ — Кальюлайд: Краха России не дождётесь!

Посольство РФ — Кальюлайд: Краха России не дождётесь!

Российские дипломаты ответили на высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что РФ «экономически слаба» и ее «время начинает подходить к концу», пишет РИА Новости.

Дипломаты напомнили, что у прогнозов такого рода есть длинная предыстория и за более чем тысячелетнее существование России тому немало примеров.

«Не удалось сломать Русь в период татаро-монгольского ига. Не справилась с российским государством наполеоновская „Великая армия“. В апреле 1945 года в подземном бункере нашел свой бесславный конец бесноватый фюрер, вознамерившийся на просторах России завоевать „жизненное пространство“ для провозглашенного им Третьего рейха», — отметили в дипмиссии РФ в Эстонии.

«Списать нашу страну со счетов пытался президент США Барак Обама, объявив о том, что ее экономика „разорвана в клочья“ санкциями», — добавили в посольстве. Посольство отмечает, что, пройдя через многие тяжелейшие испытания, Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с брошенными ей вызовами.

«Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово „импортозамещение“, а вот европейские экспортеры вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро», — говорится в комментарии посольства.

«О вреде этих санкций для экономики Европы и усталости от них можно услышать и в самой Эстонии с учетом того, что товарооборот между нашими странами за период их действия сократился почти в два раза (с 5,3 миллиарда долларов в 2014 году до 2,9 миллиарда долларов в 2019 году)», — добавили в дипмиссии. По мнению российских дипломатов, различные «карательные меры» не стали препятствием для проведения в РФ знаковых международных мероприятий, крупнейших экономических форумов, студенческих универсиад, спортивных соревнований — таких, как, например, чемпионат мира по футболу в 2018 году. О технологической же мощи России наглядно свидетельствует возведение в кратчайшие сроки автомобильной и железнодорожной веток Крымского моста длиной 19 километров.

«В общем, история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего. При этом в сегодняшней Европе реалистично мыслящие политики продолжают активный диалог с Москвой, осознавая, что многие стоящие перед нашим континентом проблемы носят общий для всех стран характер, и что решать их надо совместно, а не в ущерб кому-либо», — говорится в документе.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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