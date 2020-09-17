Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд

Анастасия Иванова

В августе индекс потребительских настроений в Украине составил 68,5 пункта, что на 1,8 пункта выше, чем в июле (66,7). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens.В январе 2020 года индекс потребительских настроений снизился на 3,1 пункта до 89 пунктов, в феврале снизился на 7,1 п. до 81,9, в марте – на 8,9 п. до отметки 73, в апреле снизился на 6,8 п. до уровня 66,2.В мае индекс вырос (на 10,1 п. до 76,3), а в июне вновь было зафиксировано его снижение (на 11,2 п. до уровня 65,1).В июле индекс вновь вырос (на 1,6 п. до 66,7), рост продолжился и в августе (на 1,8 п. до 68,5).Все составляющие индекса потребительских настроений в августе изменились незначительно.Так, индекс текущего материального положения незначительно вырос и составил 62,5 (на 1,8 п. выше показателя июля). Составляющие этого индекса изменились следующим образом:- индекс текущего личного материального положения составил 50,8 (на 2,4 п. больше показателя июля);- индекс целесообразности крупных покупок также вырос незначительно (на 1,2 п. до отметки 74,2).Индекс экономических ожиданий в августе вырос до 72,5 (в июле – 70,8). Динамика составляющих этого индекса выглядит так:- индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился по сравнению с прошлым месяцем на 1,0 п. до 74,4;- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 2,8 п. до 60,0;- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 3,3 п. до отметки 83,0.Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в августе улучшился и составил 140 пунктов, что на 10 пунктов ниже уровня июля.Индекс инфляционных ожиданий в августе вырос на 0,9 п. до уровня 186,1.Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. – до отметки 156,9."Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению", – отметили аналитики Info Sapiens.Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире.В Украине этот индекс с июня 2000 года ежемесячно рассчитывался в рамках совместного проекта GfK Ukraine и Международного центра перспективных исследований. С 2019 года этим исследованием занимается агентство Info Sapiens.Индекс потребительских настроений определяют на основании выборочного опроса 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,2%.