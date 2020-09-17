Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд

Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд

Потребительские настроения украинцев улучшаются второй месяц подряд
В августе индекс потребительских настроений в Украине составил 68,5 пункта, что на 1,8 пункта выше, чем в июле (66,7). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens.

В январе 2020 года индекс потребительских настроений снизился на 3,1 пункта до 89 пунктов, в феврале снизился на 7,1 п. до 81,9, в марте – на 8,9 п. до отметки 73, в апреле снизился на 6,8 п. до уровня 66,2.

В мае индекс вырос (на 10,1 п. до 76,3), а в июне вновь было зафиксировано его снижение (на 11,2 п. до уровня 65,1).

В июле индекс вновь вырос (на 1,6 п. до 66,7), рост продолжился и в августе (на 1,8 п. до 68,5).

Все составляющие индекса потребительских настроений в августе изменились незначительно.

Так, индекс текущего материального положения незначительно вырос и составил 62,5 (на 1,8 п. выше показателя июля). Составляющие этого индекса изменились следующим образом:

- индекс текущего личного материального положения составил 50,8 (на 2,4 п. больше показателя июля);

- индекс целесообразности крупных покупок также вырос незначительно (на 1,2 п. до отметки 74,2).

Индекс экономических ожиданий в августе вырос до 72,5 (в июле – 70,8). Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился по сравнению с прошлым месяцем на 1,0 п. до 74,4;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 2,8 п. до 60,0;

- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет вырос на 3,3 п. до отметки 83,0.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы в августе улучшился и составил 140 пунктов, что на 10 пунктов ниже уровня июля.

Индекс инфляционных ожиданий в августе вырос на 0,9 п. до уровня 186,1.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. – до отметки 156,9.

"Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению", – отметили аналитики Info Sapiens.
Индекс потребительских настроений – это показатель оценки тенденций на потребительском рынке, который используют во всем мире.

В Украине этот индекс с июня 2000 года ежемесячно рассчитывался в рамках совместного проекта GfK Ukraine и Международного центра перспективных исследований. С 2019 года этим исследованием занимается агентство Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений определяют на основании выборочного опроса 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,2%.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

"Россия несёт особую ответственность": Германия просит Москву принудить Минск к диалогу
"Россия несёт особую ответственность": Германия просит Москву
Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пирате Стиде Боннете
Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пирате Стиде Боннете
Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
Мудрые бабушкины советы, чтобы в доме водились деньги
Мудрые бабушкины советы, чтобы в доме водились деньги
Министерство обороны хочет освободить Джина из BTS от армии
Министерство обороны хочет освободить Джина из BTS от армии
«Мы были разочарованы и расстроены»: BTS оставили послание АРМИ
«Мы были разочарованы и расстроены»: BTS оставили послание АРМИ
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы
Опубликованы разъяснения по дополнительным выплатам за классное руководство
Опубликованы разъяснения по дополнительным выплатам за классное
В Волгоградской области проведено более 26 тысяч консультаций для родителей по вопросам обучения особенных детей
В Волгоградской области проведено более 26 тысяч консультаций для
В Хабаровске открывается новый «Кванториум»
В Хабаровске открывается новый «Кванториум»
Марцинкевича оплакивают украинские нацисты и русские националисты
Марцинкевича оплакивают украинские нацисты и русские националисты
Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери Маши
Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери Маши

Топ на сегодня

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость

Еще по теме

Индекс потребительских настроений украинцев достиг нового пика
Индекс доверия инвесторов в еврозоне обновил минимум за 1,5 года
Все три американских индекса вновь установили рекорд на бирже
Индекс PMI в промышленности Китая в сентябре составил 50,1 пункта