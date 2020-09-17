Путин наградил Медведева орденом в связи с его 55-летием

Влада Некрасова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован сегодня, 17 сентября, на официальном портале правовой информации.

14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Следует отметить, что у Дмитрия Медведева уже есть два ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, он получил их в 2015 и 2005 годах. Также из российских наград у Медведева есть медаль «В память 1000-летия Казани» и памятная медаль А.М. Горчакова от МИД России.