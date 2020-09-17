Путин отметил вклад премьера Моди в укрепление стратегического партнерства РФ и Индии
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 70-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер отметил личный вклад Нарендру Моди в укрепление стратегического партнерства между РФ и Индией.
«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня»,- сказано в послании главы государства.
Путин подчеркнул, что под руководством Нарендры Моди страна движется по пути научно-технического и социально-экономического. Президент пожелал премьер-министру счастья, здоровья, благополучия и успехов.