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Путин отметил вклад премьера Моди в укрепление стратегического партнерства РФ и Индии

Путин отметил вклад премьера Моди в укрепление стратегического партнерства РФ и Индии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 70-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил личный вклад Нарендру Моди в укрепление стратегического партнерства между РФ и Индией.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня»,- сказано в послании главы государства.

Путин подчеркнул, что под руководством Нарендры Моди страна движется по пути научно-технического и социально-экономического. Президент пожелал премьер-министру счастья, здоровья, благополучия и успехов.

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По материалам: pnp.ru

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