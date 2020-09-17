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"Россия несёт особую ответственность": Германия просит Москву принудить Минск к диалогу

"Россия несёт особую ответственность": Германия просит Москву принудить Минск к диалогу

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что России следует повлиять на официальный Минск и принудить его к началу диалога на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По словам министра, Москва "несет особую ответственность в этой ситуации", что автоматически вытекает из ее тесных, особых отношений с Белоруссией. Маас напомнил, что даже белорусская оппозиция не ставит это под сомнение.

"Перед президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым мы еще четко выступили за то, что и Россия должна выступить за то, чтобы диалог на уровне ОБСЕ был начат... Мы постоянно призывали Лукашенко вступить в диалог с теми, кто находится на улице. Но он продолжает идти путем насилия и подавления, ищет в этих целях поддержки из Москвы", – сказал он.

Как сообщал Ruposters, ранее один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская обвинила Россию в финансировании разгонов протестующих. В Европарламенте в свою очередь призвали внести в санкционный список по Белоруссии россиян, лично несущих ответственность за поддержку официального Минска.

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По материалам: uposters.ru

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