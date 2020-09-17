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Россия сэкономит на вооружении и зарплатах чиновников

Россия сэкономит на вооружении и зарплатах чиновников

Россия снизит расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, чтобы сбалансировать государственный бюджет. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал глава Минфина страны Антон Силуанов.

В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на 10% оптимизировать все «незащищенные» статьи бюджетных расходов. На 5% сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.

По словам Силуанова, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 млрд рублей. В 2022 году эта цифра составит 970 млрд рублей, в 2023 году — около 900 млрд рублей.

«Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — цитирует Силуанова РБК.

Ранее он сообщил, что дефицит бюджета планируют снизить с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% в 2021 году и около одного процента ВВП в 2022 году. В 2023 году дефицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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