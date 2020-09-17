Российские санатории во второй акции с кешбэком способны на большее

Лидия Мартынова

Туроператоры и представители здравниц оценили итоги программы туристического кешбэка в сегменте санаторного отдыха. Поможет ли продолжение акции «подогреть» интерес к оздоровительным и лечебным турам, рассказали эксперты.

КАК КЕШБЭК ПОМОГ ПРОДАЖАМ ПУТЕВОК В САНАТОРИИ

Напомним, Президент Владимир Путин поддержал идею продления программы с кешбеком за туры по России. Ростуризм уже анонсировал увеличение длительности распродажи и смягчение требований к акционным турам, а также технологические доработки для удобства туристов и субъектов отрасли.

По данным опроса Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), более 80% здравниц заявили о положительном эффекте акции с кешбэком. По оценкам представителей санаторно-курортных учреждений, программа позволила привлечь совершенно новую аудиторию, никогда ранее не рассматривавшую в качестве отдыха оздоровительный туризм. В некоторых случаях доходило почти до 90% новых гостей, купивших путевки по акции, против тех, кто выбирает санаторный отдых постоянно.

Относительно довольны результатами акционных продаж санаторного продукта и большинство представителей туроператорских компаний.

У Национального туроператора АЛЕАН на долю оздоровительных туров пришлось 63% от всего объема продаж по акции с кешбэком.

Например, у Национального туроператора АЛЕАН на долю оздоровительных туров пришлось 63% от всего объема продаж по акции с кешбэком. У туроператора «ВЕДИ ГРУПП» доля продаж санаторного продукта составила 45% от всех бронирований по акции, у туроператора ANEX Tour – 36%.

В пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что доли продаж санаториев по акции с кешбэком в общем объеме продаж по разным регионам варьировались от 20% до 95%.

Лидером по бронированиям в рамках программы кешбэка среди оздоровительных направлений стали курорты Кавминвод. Так, КМВ возглавляют рейтинг бронирований у туроператорских компаний АЛЕАН, «Мультитур», ANEX Tour и «ВЕДИ ГРУПП».

Кавминводы входят и в ТОП-5 общих продаж по кешбэку туроператора TUI Россия. Востребованность курортов Кавминвод специалисты связывают с возможностью круглогодичного отдыха, широкой лечебной базой и наличием уникальных минеральных источников.

В первой пятерке направлений, здравницы которых больше всего бронировались по кешбэку, также оказались санатории Краснодарского края, Крыма, Урала и Сибири. Так, у туроператора «Интурист» пользовались спросом санатории Крыма. Бронирование таких объектов по акции составило почти 80%.

ЧТО ПРИТОРМОЗИЛО СПРОС

По мнению представителей туроператорского сообщества, объемы бронирований санаторного продукта в рамках акции по кешбэку могли быть и больше, если бы не ряд факторов.

Так, по мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, у самих здравниц оказалось мало технологических возможностей для участия в акции.

«Если над подключением к кешбэку у туроператоров «колдовали» команды IT-специалистов, то у большинства санаториев с их стандартным программным обеспечением таких возможностей не было», - отмечает он.

Как добавляют эксперты TUI Россия, повлиял на спрос и ограниченный период действия акции. «Бронирование тура с целью лечения требует больше времени на подбор санатория по профилю заболевания и консультации, обдумывание и принятие решения», - подчеркивают в TUI.

Бронирование тура с целью лечения требует больше времени на подбор санатория по профилю заболевания и консультации, обдумывание и принятие решения, подчеркивают в TUI.

Медицинский директор АОТ Михаил Данилов также считает, что «окно возможностей» для санаториев было «очень маленьким».

«Короткий срок акции, необходимость наличия карты «Мир», ограниченный выбор объектов отдыха и сроков турпоездки – такие условия автоматически сильно сузили круг потенциальных покупателей», - говорит он.

По данным Ассоциации, самостоятельно участие в акции приняло лишь порядка 200 санаториев (примерно 16% от числа всех учреждений). Плюс отдельные здравницы участвовали в программе своими предложениями в составе турпакетов при покупке через туроператора.

ЧТО ПОМОЖЕТ РОСТУ ИНТЕРЕСА К САНАТОРНОМУ ОТДЫХУ

По мнению экспертов, на втором этапе программы по возврату туристического кешбека санатории могут показать более заметный результат.

Во-первых, как считают представители TUI Россия, у туристов благодаря кампании в СМИ и опубликованию результатов сформировалось доверие к акции. Во-вторых, как отмечают специалисты АЛЕАН, потребность в оздоровлении и укреплении иммунитета, особенного на фоне пандемии, остается высокой, как и необходимость в лечении хронических заболеваний.

По оценке представителей ANEX Tour, продажи санаториев увеличатся, если акция по кешбэку пройдет за 1-1,5 месяца до наступления традиционного сезонного спроса осенью и зимой. Эксперты «Интуриста» считают, что если акция с кешбэком захватит весну, то продажи санаторного отдыха могут составить до 50% от всех проданных туров.

Михаил Данилов сообщил, что Ассоциация направила Ростуризму свои предложения по расширению программы кешбэка для санаториев. Предлагается предоставить возможность участия в акции всем санаториям, а не только тем, кто имеет гостиничный сертификат звёздности. Кроме того, в АОТ считают необходимым распространить действие акции на раннее бронирование на 2021 год.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин полагает, что санаториям нужна своя отдельная маркетинговая акция или особые условия бронирования, так средний чек по оздоровительному отдыху выше.

Глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин полагает, что санаториям нужна своя отдельная маркетинговая акция или особые условия бронирования, так средний чек по оздоровительному отдыху выше.

«Возможно, стоит продумать субсидирование таких поездок через ФОМС, или оформлять возврат денежных средств через налоговый вычет. С учетом более высоких цен на санаторные путевки и более длинные сроки заездов на лечение, кешбек по этому продукту должен отличаться от стандарта», - говорит г-н Ромашкин.