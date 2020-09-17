Скорбил недолго: Андрей Норкин замечен с незнакомкой

Алексей Вольцев

4 июня известная радиоведущая Юлия Норкина ушла из жизни. Об это сообщил ее супруг, тележурналист Андрей Норкин. Через два дня после смерти девушку похоронили на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Однако через два месяца Андрей уже прервал траур. Мужчина уехал отдыхать и развлекаться на море, в романтичный крымский Коктебель. В сеть уже попали фотографии его отдыха, на них раздетый Норкин позирует с незнакомкой. Кстати, на удивление многим на теле журналиста есть необычные татуировки.

«Я спросила про тату. Это Мандалорец, герой «Звездных войн»,

— рассказала девушка, с которой позирует вдовец.

В социальных сетях незнакомка назвала Норкина «любимым телеведущим».

Многие пользователи начали винить Андрея за то, что он так быстро переключился на новую пассию, несмотря на то, что об отношениях его и нимфы никто ничего не знает.

«У вас жена умерла недавно, а вы уже веселиться уехали», «У мужчин обычно траур длится 6 месяцев, кажется, что Норкин об этом не знал», «Не очень красиво поступает»,

— комментируют новость поклонники. Подпишись на нас в Яндекс Новости