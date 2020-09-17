СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН

Алексей Вольцев

Вопреки мнению подавляющего числа членов ООН, Соединённые Штаты готовятся уже в ближайшую субботу, 19 сентября, объявить о «восстановлении» международных санкций против Ирана за отказ этой страны выполнять все положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение шести мировых держав с Тегераном о его ядерной программе 2015 года). Деликатность ситуации для США заключается в том, что их президент Дональд Трамп сам в одностороннем порядке отказался от ядерной сделки ещё в мае 2018 года. Подобные действия одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН, коими являются США, могут спровоцировать ещё больший кризис доверия к Организации Объединённых Наций, передаёт 17 сентября агентство Associated Press (АР).

Администрация Трампа объявит до конца недели, что санкции ООН в отношении Ирана, снятые в соответствии с СВПД и принятой на его основе резолюции 2231 Совбеза всемирной организации, «снова в силе». Но другие члены СБ ООН, в том числе союзники США в Европе (Великобритания и Франция), не согласны и пообещали проигнорировать этот шаг.

«Это создаёт почву для безобразных столкновений, поскольку всемирная организация готовится отпраздновать своё 75-летие на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе», — отмечают авторы публикации.

Вопрос в том, как администрация Трампа отреагирует на ожидаемое игнорирование её антииранского шага. США уже ввели обширные санкции против Тегерана, и теперь грозятся установить ограничительные меры в отношении стран, которые воспротивятся «восстановлению международных санкций». Более того, Белый дом обещает ответить России и Китаю санкциями, если они начнут поставки Ирану вооружений и военной техники после истечения 18 октября пятилетнего оружейного эмбарго в отношении Исламской Республики. Это ещё один вопрос диаметрального расхождения позиций между Вашингтоном с одной стороны и Москвой и Пекином — с другой.

Полное неприятие позиции Белого дома может отодвинуть администрацию Трампа, которая уже вышла из множества агентств, организаций и договоров ООН, ещё дальше от международного сообщества, отмечает АР.

Так или иначе, но в разгар ожесточённой кампании по своему переизбранию президент Трамп планирует обратиться к Ирану в речи перед Генеральной Ассамблеей ООН во вторник, 22 сентября. Официальные лица в Вашингтоне говорят, что американский лидер, помимо прочего, коснётся своего посредничества при заключении Израилем соглашений о нормализации отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном «для укрепления регионального альянса против Ирана».

Соединённые Штаты в этом месяце ожидает новое «поражение» в СБ ООН в их тщетных усилиях добиться восстановления международных санкций и оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Такое заявление 9 сентября, выступая на заседании правительства, сделал президент Исламской Республики Хасан Роухани. Администрация Трампа не сможет достичь своей цели по возобновлению санкций ООН, отменённых в 2015 году согласно резолюции 2231 Совбеза ООН, и в этом месяце столкнётся с ещё одним поражением, сказал Роухани. По его словам, два года назад американская сторона допустила просчёт, предположив, что сможет поставить иранский народ на колени путём введения жёстких односторонних санкций. Своей ошибочной политикой в отношении Ирана «Америка опозорила себя не только в глобальном масштабе, в Совете Безопасности ООН, но даже перед своим собственным народом», констатировал президент ИРИ. «Они должны вернуться (в ядерную сделку с Ираном. — Ред.), иначе им грозит большое проклятие», — заключил президент ИРИ.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в МИД России указали, что СВПД и в резолюции 2231 СБ ООН, которые представляют собой единое целое, содержится особый порядок восстановления отменённых указанной резолюцией санкций против Ирана в случае грубого несоблюдения им положений ядерной сделки. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что сделано это было «с согласия иранцев, которые были глубоко убеждены, что проблем не будет». «После того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения резолюции 2231 против Ирана. Это — абсурд», — сказал Рябков.

Резолюция 2231 СБ ООН, принятая 20 июля 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана на тот случай, если Исламская Республика не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД (так называемый механизм snapback). Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьёзные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против неё, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.

В распространённом 5 января 2020 года заявлении правительства Хасана Роухани указывалось, что Исламская Республика впредь не будет соблюдать установленные СВПД ограничения на уровень обогащения урана, объёмы его накопления и проведение исследований в ядерной сфере. Тем не менее в иранской столице подчеркнули, что продолжают отказываться от возможности создания собственного ядерного боезаряда, оставаясь в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Это было сделано после убийства 3 января в результате удара ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани.

Совбез ООН отклонил 14 августа проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Срок действия установленного в отношении ИРИ ограничения истекает 18 октября текущего года. За его продление проголосовали только две страны — сами США и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Ещё 11 стран нынешнего состава Совбеза ООН, в том числе Франция, Великобритания (два постоянных члена СБ) и Германия, воздержались. Вслед за голосованием госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона «продолжит работу» над тем, чтобы Иран «не мог свободно покупать и продавать оружие, угрожающее Европе, Ближнему Востоку и другим».

Напомним, Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран в июле 2015 года подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Договор предполагает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, объявив о восстановлении и ужесточении санкций против Тегерана.