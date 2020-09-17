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Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве

Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве

Москвичи будут меньше подхватывать простуду в этом году – по словам мэра Москвы Сергея Собянина, отопление включат досрочно, не по стандартной процедуре. Как правило, тепло дают, когда температура составляет +8 или менее в течение пяти дней подряд.

"Мы не будем дожидаться стандартного режима, чтобы включаться раньше, чтобы меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, не болели простудными заболеваниями. Это очень важно в этом году. Мы будем следить за погодой, и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление", – сказал он.

Работы по включению и регулировке отопления длятся несколько дней. В первую очередь тепло подается в социальные объекты, такие как детские сады, школы, больницы и поликлиники, затем в жилые дома и в последнюю очередь на промышленные предприятия.

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По материалам: uposters.ru

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