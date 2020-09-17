Советы, как сдать квартиру дороже

Алексей Вольцев

Сдача свободной квартиры в аренду – это довольно выгодно. Но проходит время, и арендодателю приходится делать ремонт в квартире и обновлять мебель. Банальные расходы на содержание жилья могут запросто съесть большую часть прибыли.

Из-за слишком больших расходов владельцы сдаваемого жилья ищут способы, которые помогут максимально повысить арендную ставку. Как сдать квартиру дороже?

Как повысить аренду?

Самый простой, но и самый хлопотный способ – это сдача квартиры почасово и посуточно. За несколько дней краткосрочной аренды можно запросто получить месячный доход, который был бы при сдаче жилья на длительный срок.

Но после каждого квартиранта придется проводить уборку, а это тоже время и дополнительные расходы. То есть, придется постоянно ухаживать за квартирой.

Следующий минус – это необходимость постоянно подыскивать квартирантов. Это также трата денег на рекламу и время.





Уютная квартира – высокая арендная ставка

Хорошо благоустроенная квартира с минимальным набором бытовой техники – это более высокая арендная ставка. Причем вовсе не обязательно приобретать новую мебель и технику.

В интернете на сайтах объявлений можно найти уйму предложений купить по бросовой цене мебель в хорошем состоянии, ковры и люстры, сантехнику. Там же можно будет найти и б/у технику для дома. Порой цены просто смешные. Такие сайты помогут дешево благоустроить квартиру и взять за нее с арендаторов дороже.

Наводим порядок

Будущие жильцы, заходя первый раз в квартиру сразу же обращают внимание на чистоту сантехники и кухни. Это два главных критерия при оценке квартиры визуально. Поэтому так важно привести в порядок ванную комнату и туалет и навести идеальный порядок на кухне.

Обязательно следует навести порядок и на лестничной клетке. Мало кто захочет снять квартиру в грязном подъезде, когда рядом с дверью валяются окурки. Поэтому будет не лишним подмести свою площадку, вкрутить пару ярких лампочек и может быть даже покрасить панели на своем этаже.

Чтобы сдать квартиру дороже ее необходимо привести в идеальный порядок и хорошо благоустроить. Чтобы навести чистоту никаких дополнительных трат не потребуются. А мебель и технику можно купить с рук.