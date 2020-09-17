Таиланд озвучил новые правила въезда иностранцев. Что светит россиянам?

Анастасия Иванова

Таиланд вводит специальные долгосрочные туристические визы для иностранцев. Получить такую визу смогут туристы, готовые пройти обязательный 14-дневный карантин и провести в стране длительное время. Список стран, жителям которых будет доступна новая «спецвиза», пока не озвучивается. Разбирались в ситуации с экспертами.

Власти Таиланда решили ввести новый визовый режим, который позволит туристам находиться в стране до 270 дней. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщило издание Bangkok Post со ссылкой на премьер-министра страны Прают Чан-о-чана. Предполагается, что долгосрочные визы начнут действовать уже с октября и окажут положительное влияние на восстановление туристического сектора страны.

Визу будут выдавать на 90 дней с возможностью трехкратного продления, выезжать из страны при этом не нужно. Госпошлина составит 2 тыс. бат (около $64) плюс еще столько же каждое продление. Инициатива будет действовать до 30 сентября 2021 года. Точных сроков введения визовых новинок и список стран, которым они будут доступны, власти Королевства пока не озвучили.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ ВИЗУ В ТАИЛАНД

Условием для получения такой визы, по словам Праюта Чан-о-чана, будет 14-дневный карантин. Также туристы должны планировать остаться в Таиланде на длительный период времени. Гости могут прибыть для получения туристических или медицинских услуг.

По словам заместителя пресс-секретаря правительства Трайсури Трайсоранакул, всем гостям страны необходимо будет предъявить подтверждение оплаты за их длительное пребывание в стране. Это может быть оплата бронирования гостиницы или аренда комнаты в кондоминиуме.

По оценкам властей, в Таиланд по такое визе будет въезжать по 100 туристов в неделю и 1,2 тыс. в месяц после окончательного запуска программы. Предполагаемый ежемесячный доход от новой схемы составит 1,2 млрд батов (38,44 млн долл. США).

СМОГУТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В ТАИЛАНД НА 270 ДНЕЙ

Смогут ли россияне воспользоваться королевской щедростью, пока неясно. Но шансы, по словам экспертов, малы. По крайней мере, сейчас власти Таиланда говорят о странах, где коронавирус не распространялся в последние месяцы, приводя в пример 20 китайских провинций, Тайвань, некоторые страны Европы.

«В 20 китайских провинциях с общим населением около 800 млн человек не было коронавируса. Если бы только один процент из них, посетил Таиланд, это бы сразу плодотворно отразилось на туристическом секторе», – приводит королевская газета слова финансового секретаря Прасонга Пунтанеата.

ПОЕДУТ ЛИ РОССИЯНЕ ЗИМОВАТЬ В ТАИЛАНД

Представители российского турбизнеса восприняли новость из Таиланда с острожным оптимизмом. Они полагают, что нововведение при любом сценарии пройдет мимо массовых российских туристов. При этом сам факт послаблений может говорить о первом уверенном шаге к полноценному открытию границ Таиланда.

«Для экономики Таиланда это, хоть и маленькая капля в море, но плюс. Для туристов из Восточной Европы (в том числе и России) это также положительные новости: есть те, кто привык проводить зиму в тропиках, и таких немало. Но тут важно понимать, что на полноценном туризме – массовом, пакетном, это вряд ли отразится. Во-первых, остаются визовые формальности, во-вторых, ограничения, связанные с коронавирусом, никуда не исчезли. Кроме того, последние несколько месяцев политики Таиланда явно нагнетали обстановку, говоря об иностранцах, как о главных виновниках заболевания. Такой настрой частично остается в мыслях у многих жителей Королевства, и с этим надо что-то делать», – говорит Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений туроператора «Интурист».

Между тем эксперт выражает уверенность в том, что спустя пару недель после запуска этой меры, чиновники, понимая, что это лишь микро-эффект, вынуждены будут идти дальше в вопросе либерализации туристических потоков в страну.

У Андрея Снеткова, генерального директора TEZ Tour Таиланд, схожее мнение.

«Озвученные меры помогут так называемым longstayгостям (приезжающие на длительный срок) попасть в Таиланд. Но количество из попросту несравнимо с количеством потенциальных туристов, приезжающих в краткосрочные поездки. Это нововведение не будет иметь широкого эффекта, его благотворное влияние ощутят немногочисленные участники рынка. С другой стороны, это как минимум какое-то действие, позволяющее надеяться в перспективе на улучшение обстановки с туризмом», – считает Андрей Снетков.

Оксана Северина, руководитель тайского отдела компании ПАКС, тоже смотрит на нововведения скорее пессимистично.

«Новая схема к массовому туризму не имеет никакого отношения. Думаю, в таком формате никто даже не будет возобновлять полеты из России», – говорит она.

«Это первая ласточка в деле поэтапного открытия границ Королевства. Но пока она пролетает мимо российского массового туризма, даже если наша страна появится в списке разрешенных. Предлагаемые условия не устроят 99,9% россиян. Вероятно, в этом году не стоит рассчитывать на Таиланд», – рассуждает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Сомневается эксперт и в том, что нововведения смогут как-то кардинально изменить непростое положение турбизнеса Королевства.

«Не думаю, что страна на таких условиях приема получит миллионы туристов. Даже если разрешат поехать российским туристам, они не внесут в бюджет страны весомого вклада. Вспомните, кто ездит на зимовку в Таиланд? В основном, это фрилансеры, которые стараются на всем экономить», – напоминает г-н Погосов.