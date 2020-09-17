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Таиланд озвучил новые правила въезда иностранцев. Что светит россиянам?

Таиланд озвучил новые правила въезда иностранцев. Что светит россиянам?

Таиланд вводит специальные долгосрочные туристические визы для иностранцев. Получить такую визу смогут туристы, готовые пройти обязательный 14-дневный карантин и провести в стране длительное время. Список стран, жителям которых будет доступна новая «спецвиза», пока не озвучивается. Разбирались в ситуации с экспертами.

Власти Таиланда решили ввести новый визовый режим, который позволит туристам находиться в стране до 270 дней. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщило издание Bangkok Post со ссылкой на премьер-министра страны Прают Чан-о-чана. Предполагается, что долгосрочные визы начнут действовать уже с октября и окажут положительное влияние на восстановление туристического сектора страны.

Визу будут выдавать на 90 дней с возможностью трехкратного продления, выезжать из страны при этом не нужно. Госпошлина составит 2 тыс. бат (около $64) плюс еще столько же каждое продление. Инициатива будет действовать до 30 сентября 2021 года. Точных сроков введения визовых новинок и список стран, которым они будут доступны, власти Королевства пока не озвучили.


НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ ВИЗУ В ТАИЛАНД

Условием для получения такой визы, по словам Праюта Чан-о-чана, будет 14-дневный карантин. Также туристы должны планировать остаться в Таиланде на длительный период времени. Гости могут прибыть для получения туристических или медицинских услуг.

По словам заместителя пресс-секретаря правительства Трайсури Трайсоранакул, всем гостям страны необходимо будет предъявить подтверждение оплаты за их длительное пребывание в стране. Это может быть оплата бронирования гостиницы или аренда комнаты в кондоминиуме.

По оценкам властей, в Таиланд по такое визе будет въезжать по 100 туристов в неделю и 1,2 тыс. в месяц после окончательного запуска программы. Предполагаемый ежемесячный доход от новой схемы составит 1,2 млрд батов (38,44 млн долл. США).


СМОГУТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В ТАИЛАНД НА 270 ДНЕЙ

Смогут ли россияне воспользоваться королевской щедростью, пока неясно. Но шансы, по словам экспертов, малы. По крайней мере, сейчас власти Таиланда говорят о странах, где коронавирус не распространялся в последние месяцы, приводя в пример 20 китайских провинций, Тайвань, некоторые страны Европы.

«В 20 китайских провинциях с общим населением около 800 млн человек не было коронавируса. Если бы только один процент из них, посетил Таиланд, это бы сразу плодотворно отразилось на туристическом секторе», – приводит королевская газета слова финансового секретаря Прасонга Пунтанеата.


ПОЕДУТ ЛИ РОССИЯНЕ ЗИМОВАТЬ В ТАИЛАНД

Представители российского турбизнеса восприняли новость из Таиланда с острожным оптимизмом. Они полагают, что нововведение при любом сценарии пройдет мимо массовых российских туристов. При этом сам факт послаблений может говорить о первом уверенном шаге к полноценному открытию границ Таиланда.

«Для экономики Таиланда это, хоть и маленькая капля в море, но плюс. Для туристов из Восточной Европы (в том числе и России) это также положительные новости: есть те, кто привык проводить зиму в тропиках, и таких немало. Но тут важно понимать, что на полноценном туризме – массовом, пакетном, это вряд ли отразится. Во-первых, остаются визовые формальности, во-вторых, ограничения, связанные с коронавирусом, никуда не исчезли. Кроме того, последние несколько месяцев политики Таиланда явно нагнетали обстановку, говоря об иностранцах, как о главных виновниках заболевания. Такой настрой частично остается в мыслях у многих жителей Королевства, и с этим надо что-то делать», – говорит Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений туроператора «Интурист».

Между тем эксперт выражает уверенность в том, что спустя пару недель после запуска этой меры, чиновники, понимая, что это лишь микро-эффект, вынуждены будут идти дальше в вопросе либерализации туристических потоков в страну.

У Андрея Снеткова, генерального директора TEZ Tour Таиланд, схожее мнение.

«Озвученные меры помогут так называемым longstayгостям (приезжающие на длительный срок) попасть в Таиланд. Но количество из попросту несравнимо с количеством потенциальных туристов, приезжающих в краткосрочные поездки. Это нововведение не будет иметь широкого эффекта, его благотворное влияние ощутят немногочисленные участники рынка. С другой стороны, это как минимум какое-то действие, позволяющее надеяться в перспективе на улучшение обстановки с туризмом», – считает Андрей Снетков.

Оксана Северина, руководитель тайского отдела компании ПАКС, тоже смотрит на нововведения скорее пессимистично.

«Новая схема к массовому туризму не имеет никакого отношения. Думаю, в таком формате никто даже не будет возобновлять полеты из России», – говорит она.

«Это первая ласточка в деле поэтапного открытия границ Королевства. Но пока она пролетает мимо российского массового туризма, даже если наша страна появится в списке разрешенных. Предлагаемые условия не устроят 99,9% россиян. Вероятно, в этом году не стоит рассчитывать на Таиланд», – рассуждает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Сомневается эксперт и в том, что нововведения смогут как-то кардинально изменить непростое положение турбизнеса Королевства.

«Не думаю, что страна на таких условиях приема получит миллионы туристов. Даже если разрешат поехать российским туристам, они не внесут в бюджет страны весомого вклада. Вспомните, кто ездит на зимовку в Таиланд? В основном, это фрилансеры, которые стараются на всем экономить», – напоминает г-н Погосов.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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