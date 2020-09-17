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Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пирате Стиде Боннете

Тайка Вайтити снимет комедийный сериал о пирате Стиде Боннете
. Комедийный сериал "Наш флаг означает смерть", над которым работают Тайка Вайтити, Дэвид Дженкинс и Гаррет Баш, выйдет на стриминговом сервисе HBO Max, сообщает Deadline.

Дэвид Дженкинс – шоураннер проекта, в основе которого реальные приключения Стида Боннета – дворянина, решившего в начале XVIII века покончить со своими привилегиями, став пиратом. Он купил корабль, назвал его "Месть" и начал путешествовал на нем вдоль берегов Северной Америки, нападая на проходящие мимо суда.

Тайка Вайтити снимет первый эпизод сериала. Предполагается, что он это сделает после завершения съемок ленты "Тор: Любовь и Гром", которые пока не начались.


Одним из его недавних проектов стал финальный эпизод первого сезона "Мандалорца" на Disney+, а сейчас он работает над фильмом "Следующий гол — победный" для Searchlight Pictures о голландском тренере Томара Рогнгене, который пытается превратить сборную Американского Самоа из неудачников в победителей.


Вайтити получил премию "Оскар" в 2019 году за адаптацию сценария своего фильма "Кролик Джоджо".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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