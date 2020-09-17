Теперь и на море. Вертолет Ка-52К "Катран" испытают на флоте

Анастасия Иванова

Наземные испытания новейшего корабельного варианта вертолета Ка-52К "Катран" завершены в полном объеме, продолжаются его морские испытания на кораблях ВМФ России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

Отмечается, что к настоящему времени построены первые четыре вертолета Ка-52К "Катран" для проведения испытаний.

"Разработка вертолета Ка-52 корабельного базирования ведется в согласованном с Минобороны России порядке. На данный момент в полном объеме завершены наземные испытания вертолета. Для обеспечения базирования вертолетов Ка-52К на кораблях Военно-морского флота Минобороны России необходимо завершить этап корабельных испытаний на морском носителе", – приводит агентство сообщение пресс-службы.

Испытания вертолета Ка-52К проходят на строящихся для ВМФ кораблях класса "Фрегат" и "Корвет".

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