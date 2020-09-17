Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравится, если сделка по TikTok не подразумевает продажу доли бизнеса в США Oracle.

"Концептуально мне это не нравится. Если это так, то я буду недоволен", - сказал он в четверг журналистам.

Ранее агентство Рейтер передавало, что Трамп намерен обсудить с высшими должностными лицами в Белом доме вопрос относительно сохранения контрольного пакета акций приложения TikTok за его материнской ByteDance. Источники уточняют, что пока нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп предложение ByteDance. Позже сам Трамп подтвердил, что решение по сделке компании Oracle и TikTok будет принято очень скоро, он намерен рассмотреть этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.