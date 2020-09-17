Участники драк между азербайджанцами и армянами в Москве вышли на свободу

Алексей Вольцев

Группа азербайджанцев, задержанных в Москве после июльских стычек с армянами, отпущена на свободу, сообщили сегодня, 17 сентября, в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

«Состояние граждан Азербайджана, задержанных правоохранительными органами России во время беспорядков в Москве, находится в центре внимания посольства», — заверили в диппредставительстве.

Согласно информации, 15 сентября консул посольства советник Тогрул Садыгов и третий секретарь азербайджанского консульства Мусанниф Дадашев провели встречу с содержавшимся в следственном изоляторе номер 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Москве гражданином Азербайджана Эльчином Мамедовым, а 16 сентября — с содержавшимися в следственном изоляторе номер 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Москве гражданином республики Эльвином Алекберовым и гражданами РФ Джейхуном Гиясовым, Талехом Исмаиловым, Алекбером Гафаровым. В ходе встреч задержанные сообщили представителям посольства, что условия содержания удовлетворительные, в их отношении не наблюдается дискриминации, предоставлена возможность для встреч с адвокатами, жалоб на здоровье нет.

В тот же день, 16 сентября, первый секретарь консульства Ровшан Ахундов принял участие в проведённых в здании Троицкого районного суда заседаниях по делу гражданина Азебайджана Эльчина Мамедова, а также задержанных в ходе беспорядков граждан России Натига Зейналова, Асифа Моджлумова и Рашада Дибирова. В ходе судебных процессов истец, ссылаясь на то, что предварительное следствие было продлено до 24 октября, ходатайствовал о продлении до этого времени меры пресечения в виде заключения под стражу. Но ходатайство было отклонено, а подсудимые — освобождены в зале суда. В связи с продолжением предварительного следствия с обвиняемых была взята подписка о невыезде из Москвы.

В российской столице в июле задержали более 30 участников драк между азербайджанцами и армянами. Было заведено несколько уголовных дел, в том числе о хулиганстве и разбое. Всем грозит запрет на въезд в Россию в течение 5 лет.

Московские суды заключили в СИЗО 15 участников массовых драк между армянами и азербайджанцами, произошедшими вслед за эскалацией на границе Армении и Азербайджана. Решения принимали Кузьминский, Никулинский и Троицкий суды Москвы. Всем арестованным инкриминируется ст. 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»).

До этого в ряде городов мира на фоне июльской вспышки военной эскалации на северном участке границы Армении и Азербайджана произошли стычки между представителями местных армянских и азербайджанских общин. Так, потасовки между армянами и азербайджанцами можно было наблюдать в Лондоне, Лос-Анджелесе и Кишинёве.

Напомним, 12 июля на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана признало гибель двенадцати военных со своей стороны. Армения сообщила о пяти погибших военнослужащих. Обе стороны заявили о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов.