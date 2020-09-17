Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в кроп-топе на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Детям знаменитостей часто не хватает родительского внимания, но Лее, дочери 34-летней Ирины Шейк и 45-летнего Брэдли Купера, в будущем явно не придется жаловаться на это. Мама и папа, кажется, уделяют малышке каждую свободную минуту и строго соблюдают режим прогулок с ребенком. Вот и вчера Ирину снова видели с Леей на улицах Нью-Йорка.





Ирина Шейк с дочерью Леей

Дочку модель нарядила почти торжественно, выбрав нежно-розовую пышную юбку и футболку в тон, а вот сама предпочла образ в стиле casual. Шейк появилась на публике в кроп-топе на булавках и голубых джинсах с принтом в виде крестов от Chrome Hearts, кожаном жакете и ботильонах на каблуке — идеальный городской образ для ранней осени.





Защитную маску Шейк снова проигнорировала, хотя в Нью-Йорке действует предписание на ношение масок во всех публичных местах.





Вчера в сети также появилось видео от Vogue, в котором Ирина рассказала о своем фирменном 10-минутном уходе за кожей. Секрет супермодели — в использовании кубиков льда:

Я выросла в очень холодном климате. Когда я просыпаюсь или путешествую и чувствую, что появились мешки под глазами, то я бегу к холодильнику, беру кубик льда и провожу им вокруг глаз, подбородка и всего лица,

— поделилась Шейк.





Модель, облаченная в банный халат от Versace, также порекомендовала 12 различных продуктов в разной ценовой категории — от туши для ресниц Pat McGrath Labs Dark Star Volumizing Mascara стоимостью 30 долларов до крема для глаз от Mimi Luzon стоимостью 306 долларов.