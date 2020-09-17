В Госдуме предложили продлить бизнесу кредитные и налоговые каникулы

Алексей Вольцев

Определение пострадавших категорий бизнеса от пандемии коронавируса предлагается не по коду деятельности, а "по похудевшему кошельку", как следствие, меры поддержки необходимо продлить, рассказал депутат от фракции ЛДПР Сергей Жигарев в интервью "Парламентской газете".

"Сейчас пострадавшая отрасль определяется по коду деятельности, а должна, я считаю, – по похудевшему кошельку. Стоит вопрос, чтобы определять пострадавших представителей малого и среднего бизнеса по падению объема выручки по сравнению с предыдущим годом. Это достаточно просто – исходя из налоговой отчетности", – сказал он.

По мнению парламентария, пострадавшим от пандемии должно считаться то предприятие, чья выручка упала более чем на 30%.

сообщило, что в Москве возобновили прием заявок на субсидии для бизнеса.