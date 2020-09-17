Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины

В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины

В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым всегда был чужим в составе Украины, поэтому воссоединение полуострова с Россией являлось лишь вопросом времени.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло к выводу, что существует несколько причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.

"Киевские власти всегда относились к Крыму как к чужому региону, как мачеха относится к падчерице. Всего годы крымчане испытывали на себе влияние антироссийской политики. Постоянные запреты русского языка, отсутствие государственных инвестиций в развитие полуострова, отношение к крымчанам как к людям второго сорта", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, киевские власти так и не смогли на протяжении двух десятилетий выстроить конструктивный диалог с крымчанами.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины
В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины
Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов
Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов
Минпросвещения России поддержит чемпионат по киберспорту – Сергей Кравцов
Минпросвещения России поддержит чемпионат по киберспорту – Сергей
Эпидемиологическая ситуация в школах, детсадах и учреждениях СПО спокойная – Сергей Кравцов
Эпидемиологическая ситуация в школах, детсадах и учреждениях СПО
Исследование выявило генетическую разнородность викингов
Исследование выявило генетическую разнородность викингов
Путин наградил Медведева орденом в связи с его 55-летием
Путин наградил Медведева орденом в связи с его 55-летием
Мабон — день осеннего равноденствия. Магические обряды ведьм викка
Мабон — день осеннего равноденствия. Магические обряды ведьм викка
Песков заверил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения
Песков заверил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в кроп-топе на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в кроп-топе на прогулке с
"Не вяжется с позицией Фирсова": адвокат о многочисленных травмах Валентины Легкоступовой
"Не вяжется с позицией Фирсова": адвокат о многочисленных травмах
Яд австралийского жалящего дерева оказался похожим на токсины пауков и моллюсков
Яд австралийского жалящего дерева оказался похожим на токсины пауков
Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном
Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном

Топ на сегодня

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость

Еще по теме

В Госдуме объяснили, почему Крым не будет "проблемой для России"
Депутат посоветовал Киеву проинспектировать Луну вместо Крыма
В Госдуме прокомментировали заявление Украины о желании вернуть Крым
Крым — не военная мастерская для Украины, — Госдума