В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины

Лидия Мартынова

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым всегда был чужим в составе Украины, поэтому воссоединение полуострова с Россией являлось лишь вопросом времени.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее пришло к выводу, что существует несколько причин, по которым Крым вошел в состав России, а украинская армия пришла в негодность. В ведомстве этими причинами назвали "преступное сокращение" военных, уменьшение штатной численности военкоматов, уничтожение систем противовоздушной обороны и игнорирование мер по реагированию на внешние угрозы.

"Киевские власти всегда относились к Крыму как к чужому региону, как мачеха относится к падчерице. Всего годы крымчане испытывали на себе влияние антироссийской политики. Постоянные запреты русского языка, отсутствие государственных инвестиций в развитие полуострова, отношение к крымчанам как к людям второго сорта", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, киевские власти так и не смогли на протяжении двух десятилетий выстроить конструктивный диалог с крымчанами.