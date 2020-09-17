В Хабаровске открывается новый «Кванториум»

Алексей Вольцев

В Хабаровске открывается детский технопарк «Кванториум», сообщает информагентство «Хабаровский край сегодня».

Занятия будут проводиться по шести направлениям.

«Мы готовы принять 800 детей, конкурса нет, занятия бесплатные», – уточнила руководитель хабаровского «Кванториума» Юлия Четвертакова.

Стать участниками проекта могут не только жители столицы края, в программе запланированы краткосрочные курсы для дистанционного обучения жителей других районов.

Педагоги и наставники хабаровского «Кванториума» обучение прошли как в дистанционном формате, так и в очном. Для них были разработаны специальные образовательные программы.

На создание этого проекта было выделено 71 млн рублей по национальному проекту «Образование».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.