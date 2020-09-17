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В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма

В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма

В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма, сообщает Министерство образования Иркутской области. 

Он появился в рамках реализации Всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков.

Для обучения дорожной грамотности Центру развития дополнительного образования детей передан передвижной комплекс – мобильная автоплощадка с фирменным названием «Лаборатория безопасности». Автобус будет выезжать в населенные пункты региона. Оборудование позволит моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. 

Образовательные программы разработаны для трех возрастных категорий детей. В их создании принимали участие ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики. В период с 2020 по 2021 год подобные центры откроются еще в 46 регионах России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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