В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма

Влада Некрасова

В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма, сообщает Министерство образования Иркутской области.

Он появился в рамках реализации Всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков.

Для обучения дорожной грамотности Центру развития дополнительного образования детей передан передвижной комплекс – мобильная автоплощадка с фирменным названием «Лаборатория безопасности». Автобус будет выезжать в населенные пункты региона. Оборудование позволит моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.

Образовательные программы разработаны для трех возрастных категорий детей. В их создании принимали участие ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики. В период с 2020 по 2021 год подобные центры откроются еще в 46 регионах России.