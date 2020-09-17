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В Москве к проекту «Мой школьный ресторан» присоединились уже 120 учреждений

В Москве к проекту «Мой школьный ресторан» присоединились уже 120 учреждений

В Москве к проекту «Мой школьный ресторан» присоединились уже 120 учреждений, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. 

В рамках проекта школьные столовые преобразуются в тематические рестораны. 

Отмечается, что, например, столовая в школе № 2005 превратилась в маленькую Италию, в школе № 1287 обеденный зал стилизовали под московский дворик, а в центре инклюзивного образования «Южный» дизайн ресторана вдохновлен видами музея-заповедника «Царицыно». В школе № 1399 ресторан оформлен в индийском стиле и называется «Тадж-Махал», а в школе № 1179 — в стиле гжель. В школе № 1619 имени М.И. Цветаевой обеденный зал посвящен поэтам Серебряного века. В нескольких учреждениях обеденные залы украсили по мотивам отечественных мультфильмов «Каникулы в Простоквашино» (школа «Глория»), «Винни Пух и все-все-все» (школа № 1434) и «Бременские музыканты» (школа № 1273). В школе № 1363 ученики за завтраками и обедами могут познакомиться с творчеством Леонардо да Винчи, а в Курчатовской школе — с работами Сальвадора Дали.

Проект «Мой школьный ресторан» действует в столице с 2013 года. Его основными целями являются повышение культуры питания детей, превращение школьной столовой в место общения и отдыха учеников, куда они смогут с удовольствием приходить на переменах. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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