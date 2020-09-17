В перерывах между премьерами: Ксения Собчак с сыном и Константином Богомоловым отдыхает в Сочи

Вадим Карасев

На днях 38-летняя Ксения Собчак и 45-летний Константин Богомолов прилетели в Сочи на "Кинотавр-2020". Вечером звездная пара ходит на премьеры, а днем проводит время на пляже. Так, сегодня Ксения поделилась с поклонниками в инстаграме несколькими кадрами, сделанными на море. На одном она предстала в бикини, а на другом показала своего трехлетнего сына Платона, который позирует на берегу, трогательно "держа" солнце в руке.





В прошлые выходные Собчак и Богомолов отметили первую годовщину свадьбы. Для обоих супругов этот брак стал вторым. Ранее Ксения была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого в 2016 году родила сына Платона, а Константин был женат на актрисе Дарье Мороз, с которой воспитывает десятилетнюю дочь Аню.





Режиссер поздравил жену с годовщиной, признавшись ей в любви.

Мы и сейчас такие. Замерли так — и так и живем. Все, что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда,

— написал Богомолов в своем микроблоге.









Собчак, в свою очередь, тоже поспешила поздравить супруга. Она опубликовала свадебную фотографию и написала, что он дал ей самое главное — ощущение того, что она не в одиночестве так "странно" смотрит на этот мир. А также поблагодарила за первый год семейной жизни и за счастье.





Ксения Собчак и Константин Богомолов



