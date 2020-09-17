В России ежегодно будут проводить форум реабилитационной индустрии

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии» будут проводить в России ежегодно. Об этом говорится в постановлении правительства, вступающем в силу 17 сентября.

Документ утверждает положение об организационном комитете форума, и устанавливает, что финансировать мероприятие будут из федерального бюджета за счёт ассигнований, предусмотренных Министерству промышленности и торговли, и из внебюджетных источников.

Целью форума является организация взаимодействия между государственными заказчиками, общественными организациями инвалидов, производителями технических средств реабилитации. Также в мероприятии участвуют учёные, врачи и сами инвалиды. В рамках форума обсуждают развитие реабилитационной индустрии, социально значимые проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, научные аспекты реабилитации.

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