В России приветствуют конституционную реформу в Белоруссии

Лидия Мартынова

К процессу реформы Конституции Белоруссии должны быть подключены представители всех слоев белорусского общества. Об этом сегодня, 17 сентября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«На мой взгляд он (президент Белоруссии Александр Лукашенко — ИА Newstes) предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент РФ Владимир Путин поддерживает такой его настрой», — сказал он.

При этом Лавров напомнил, что белорусский лидер заявлял о готовности после конституционной реформы объявить досрочные парламентские и президентские выборы. По мнению главы российского МИДа, это предложение указывает рамки, в которых вполне возможен национальный диалог.

«Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей. Кроме того, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме этот процесс может начаться. Надеюсь, что это будет сделано, потому что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не раз подтверждал эту свою инициативу», — подчеркнул Сергей Лавров

При этом глава внешнеполитического ведомства РФ в очередной раз отметил, что Москва очень не хотела бы, чтобы соседи Белоруссии, «в том числе такие как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и по сути дела руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом „втемную“». В этой связи министр упомянул экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которая «говорит не своим голосом».

«Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии. Вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Белоруссии, Лукашенко был объявлен нелегитимным президентом… Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Белоруссия имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации — это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление», — заявил Лавров, добавив, что «те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность».

В то же вермя Сергей Лавров подчеркнул, что хотелось бы, чтобы Тихановская и белорусская оппозиция смогли противостоять антироссийскому манипулированию.

Напомним, в Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. На них официально победил Александр Лукашенко, а его главный конкурент Светлана Тихановская была вынуждена бежать из страны. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста в ходе которых тысячи были задержаны, сотни пострадали, четверо погибли. Россия, в отличие от стран Запада, признала победу Лукашенко.