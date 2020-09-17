В "Сколтехе" создали технологию для развития 6G

Влада Некрасова

Ученые Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем связи шестого поколения (6G) в России, говорится в сообщении института.

"Созданное в "Сколтехе" устройство открывает новые перспективы для разработки компонентов 6G-систем, в частности, конвертеров сигналов из терагерцового в оптический диапазон. Исследования в области шестого поколения ведутся в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей (ЦК НТИ БСИВ). В своих разработках Институт опирается на передовую научную и лабораторную базу и производственные связи с лидирующими российскими компаниями", - сообщается в релизе.