В Ставрополе 100 школьников вступили в ряды движения «Юнармия»

Влада Некрасова

В Ставрополе 100 школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Сегодня 100 юнармейцев приняли участие в торжественной церемонии вступления в наше движение. Дети принимают это решение самостоятельно, им интересно заниматься изучением нашей истории, гордиться тем, что они настоящие патриоты», – сказал начальник штаба движения «Юнармия» по Ставропольскому краю Олег Сухачев.

Всего в Ставропольском крае насчитывается более 750 отрядов «Юнармии» общим количеством около 18,5 тысяч воспитанников.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.