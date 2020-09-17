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В Украине создали Ассоциацию импортеров подержанных авто

В Украине создали Ассоциацию импортеров подержанных авто
Участники рынка продаж и обслуживания подержанных автомобилей из США намерены создать «Украинскую ассоциацию транспорта, обслуживания и ремонта» с целью возможности участия в формировании законодательных изменений на авторынке, чтобы избежать инициатив, создающих препятствия для покупки недорогих авто и удорожающих их.

«Мы планируем сделать влиятельный орган, который будет принимать участие в формировании законопроектов, поправок и дополнений, касающихся автоотрасли, в обсуждении с профильными министерствами планируемых изменений законодательства, которые могут ограничить продажу авто», — сообщил руководитель ассоциации, соучредитель компании «Колумб-Трейд» Павел Казарьян на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

По словам юриста Романа Волошина, основная цель ассоциации — максимально упростить деятельность бизнеса и предоставить возможность покупателям уменьшить расходы на оформление и покупку таких авто.
Он отметил, что необходимость создания ассоциации возникла после того, как участникам авторынка удалось добиться отмены планируемого запрета импорта в Украину автомобилей после ДТП, который содержался в проекте постановления правительства, разработанного МВД и обнародованного на его сайте.

После общественного резонанса правительство решило отказаться от этой идеи МВД, и недавно обнародованный обновленный текст постановления о регистрации ТС уже не содержит «скандальных положений» о запрете регистраций авто с отметкой об утилизации, а также о необходимости обязательного перевода сопроводительных документов на государственный язык с апостилем.

Тем временем, как отметил соучредитель ассоциации Владимир Ковель, за время с момента обнародования постановления (февраль 2020 года) произошли негативные изменения, в частности, согласно проведенным ими опросам, около 72% потенциальных клиентов отказались от покупки авто из США, чтобы избежать риска, и переплатили от 30% за покупку авто из Грузии и Европы или купили авто не в том состоянии, как хотелось.

Кроме того, отметил он, службы такси, которые эксплуатируют гибриды и электрокары недополучили деньги инвесторов для закупки авто и развитие направления, были аннулированы крупные контракты на поставку запчастей из Китая, США и Германии из-за риска закрытия направлений, некоторые компании закрылись, поскольку клиенты перестали заключать сделки из-за путаницы, а десятки СТО могли обанкротиться, с учетом наличия больших кредитов под развитие бизнеса.

«Когда мы объединились для решения проблемы, создали петицию на сайте президента, набрала больше 18 тыс. голосов, к нам присоединились многие компании, и мы были услышаны государством, мы поняли, что необходимо создать ассоциацию, которая будет участвовать в разработке законодательных изменений, как с учетом пожеланий бизнеса, так и власти, то есть найти компромисс», — отметил Казарьян.

По его словам, ассоциация намерена объединить компании по продаже подержанных авто из США, экспедиторские и брокерские компании, поставщиков запчастей, СТО и локальных перевозчиков, а также транспортные компании и службы такси.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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