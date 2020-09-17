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В Волгоградской области проведено более 26 тысяч консультаций для родителей по вопросам обучения особенных детей

В Волгоградской области проведено более 26 тысяч консультаций для родителей по вопросам обучения особенных детей

Единая региональная служба «Гармония» Волгоградской области в 2019–2020 году провела более 26,4 тысяч консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания детей с особенностями развития, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Услуги психолого-педагогической и методической помощи оказывают опытные педагоги – все они прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями, и оказание им информационно-методической помощи».

Работа организована в разных форматах, в том числе – по телефону и видеосвязи. С сентября возобновлены очные приемы. Большинство вопросов родителей касаются возрастных, психологических, физических особенностей детей (в частности, дошкольников и подростков), организации полезного досуга в домашних условиях, мотивации к учебе. Также в числе актуальных тем – взаимоотношения в семье, воспитание приемных детей, социализация детей-инвалидов, трудности подросткового периода.

Единая региональная служба «Гармония» создана в рамках национального проекта «Образование». Она объединяет 27 консультационных пунктов, действующих при государственных и муниципальных школах. 

В Волгоградской области сформирована сеть из 24 специализированных образовательных учреждений, в которых обучаются более трех тысяч детей – для каждого ребенка составляется индивидуальный образовательный маршрут. Благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» до 2024 года в 13 коррекционных образовательных учреждениях обновят материально-техническую базу. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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