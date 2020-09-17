Вдова и дочь покойного Алексея Баталова остались бомжами

Лидия Мартынова

Легендарный актер Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году: актеру, сыгравшему роль Гоши в фильме «Москва слезам не верит», было 88 лет. И только сейчас, 3 года спустя, оказалось, что его супруга и дочь остались без средств к существованию, несмотря на неплохое наследство, которое оставил актер.

После смерти Алексея Владимировича его средства и имущество перешли Гитане Аркадьевне Леонтенко, ставшей вдовой, и 52-летней дочери Марии. Однако вскоре частичными владельцами его имущества оказались актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Эта пара часто появлялась в доме покойного актера, и Леонтенко всегда доверяла им. А после смерти мужа переписала на них часть его имущества. Как так вышло, Гитана Аркадьевна не знает.

«Я не знаю, что подписала»,

– сказала она своему другу, который пытался вразумить ее.

Все дело в том, что у 85-летней супруги Баталова начала развиваться катаракта и она перестала видеть. И когда Цивин попросил ее подписать какие-то «важные бумаги» она наивно согласилась.

Ситуация ухудшилась, когда Леонтенко внезапно узнала, что подписала право Цивина взять на себя опекунство над Машей, которая родилась с синдромом ДЦП.

«Когда я стала спрашивать про них, он на меня наорал. Я вдруг поняла, что происходит что-то непонятное. И тут Дрожжина проговаривается, что она – опекун Маши. У меня просто сердце остановилось. Какой опекун? Я – мама, живая! Есть родная сестра Надя! Какие могут быть опекуны среди чужих?»

– в ужасе рассказала артистка.

К счастью, близкие люди помогли Гитане Аркадьевне возбудить уголовное дело против Цивина, сообщив о той грубости, которой он разговаривал с вдовой:

«От Цивина М.С. в грубой форме я услышала, что ‘я уже выжила из ума’, что ‘в моем возрасте не о деньгах, не о другом имуществе думают, а собираются на тот свет’, что ‘жить мне осталось немного'».

Вдова актера и его дочь лишились трети четырехкомнатной квартиры Дома на набережной, бывшей мастерской Баталова, двух квартир и всех денег на счетах.

«Нас никто даже не спросил, хотим ли мы продавать. Это так подло!»,

– со слезами на глазах заявила 85-летняя Леонтенько.Подпишись на нас в Яндекс Новости