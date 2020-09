Вдова и дочь покойного Алексея Баталова остались бомжами

View this post on Instagram

«Зрители платят деньги за то, что между словами, а пьесу они могут прочитать и дома...» — частенько говаривал наш учитель и режиссер Виктор Яковлевич Станицын.» Алексей Баталов