Вдова и дочь покойного Алексея Баталова остались бомжами
Легендарный актер Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году: актеру, сыгравшему роль Гоши в фильме «Москва слезам не верит», было 88 лет. И только сейчас, 3 года спустя, оказалось, что его супруга и дочь остались без средств к существованию, несмотря на неплохое наследство, которое оставил актер.
После смерти Алексея Владимировича его средства и имущество перешли Гитане Аркадьевне Леонтенко, ставшей вдовой, и 52-летней дочери Марии. Однако вскоре частичными владельцами его имущества оказались актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.
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«Зрители платят деньги за то, что между словами, а пьесу они могут прочитать и дома...» — частенько говаривал наш учитель и режиссер Виктор Яковлевич Станицын.» Алексей Баталов 📢опубликовал @drimling #театральныелюди #театральныедети #театр #люблютеатр #втеатре #театрал #актеры #миртеатра #театралка #хочувтеатр #ссср #ностальгия #философияжизни #советскийсоюз #репетициялюбовьмоя #главнаяроль #кумир #культурарф #философия #культурнаястолица #культура #театральный #великиеартисты #алексейбаталов #баталов #мхт #мхтчехова #цатра #театрроссийскойармии #дружба
Эта пара часто появлялась в доме покойного актера, и Леонтенко всегда доверяла им. А после смерти мужа переписала на них часть его имущества. Как так вышло, Гитана Аркадьевна не знает.
«Я не знаю, что подписала»,– сказала она своему другу, который пытался вразумить ее.
Все дело в том, что у 85-летней супруги Баталова начала развиваться катаракта и она перестала видеть. И когда Цивин попросил ее подписать какие-то «важные бумаги» она наивно согласилась.
Ситуация ухудшилась, когда Леонтенко внезапно узнала, что подписала право Цивина взять на себя опекунство над Машей, которая родилась с синдромом ДЦП.
«Когда я стала спрашивать про них, он на меня наорал. Я вдруг поняла, что происходит что-то непонятное. И тут Дрожжина проговаривается, что она – опекун Маши. У меня просто сердце остановилось. Какой опекун? Я – мама, живая! Есть родная сестра Надя! Какие могут быть опекуны среди чужих?»– в ужасе рассказала артистка.
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👑 Больше всего меня огорчает нынешнее служение деньгам. Это самое сильное искушение, люди на глазах ломаются и превращаются чёрт знает во что. Раньше, идя зимой по деревне, вы могли постучаться в любой дом и вас на ночь пустили бы. А сегодня родную бабушку внук выбрасывает из квартиры. И при этом он вам со знанием дела объяснит, как это выгодно: тут 6 метров выгадает, там 200 долларов и т. п. Детей рожают, чтобы после развода побольше слупить с богатого мужа. Всё это — самое нерусское и самое омерзительное, что есть. В современной деревне друг друга все боятся — телевидения насмотрелись. А раньше совершенно незнакомый человек Вам говорил: «Здравствуйте!» Извините меня, это — глубочайшая культура. Ломоносов же с обозом рыбы из деревни пришел в столицу. Ну, откуда он мог взяться, как? Этот человек заложил основы образования в России, а пришел с обозом рыбы. А самое дорогое для меня — это русская культура, милосердие, которые в России всегда были и остаются, между прочим, и сегодня. Просто очень тяжёлое сейчас время… Я, к сожалению, вообще не помню времён, когда так уж всё здесь было хорошо. Нет в России такого времени: вот наконец мы пожили! Ссылки, братоубийственная Гражданская война, голод, НЭП, репрессии, коммунизм и соцреализм, когда и Чехов, и Достоевский не годились, Великая Отечественная война… Может быть, эти страдания даются нашему народу, дабы он не забывался и понял свои ошибки?.. Испытания посылаются свыше, и Бог смотрит, как люди их выдерживают. ___________ Алексей Баталов #monarchy_russia #russia #actor #православие #рпц #русские #театр #кино #актеры #алексейбаталов #баталов #москваслезамневерит #культура #деревня #милосердие
К счастью, близкие люди помогли Гитане Аркадьевне возбудить уголовное дело против Цивина, сообщив о той грубости, которой он разговаривал с вдовой:
«От Цивина М.С. в грубой форме я услышала, что ‘я уже выжила из ума’, что ‘в моем возрасте не о деньгах, не о другом имуществе думают, а собираются на тот свет’, что ‘жить мне осталось немного'».
Вдова актера и его дочь лишились трети четырехкомнатной квартиры Дома на набережной, бывшей мастерской Баталова, двух квартир и всех денег на счетах.
«Нас никто даже не спросил, хотим ли мы продавать. Это так подло!»,– со слезами на глазах заявила 85-летняя Леонтенько.
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Сегодня опубликовано наше с Татьяной Федоткина расследование (ссылка в профиле) про семью любимого советского актёра Алексея Баталова. Ну кто из вас не смотрел «Москва слезам не верит» с ним в главной роли? Посмотрите, если есть такие. Я, признаться, не знала, что у него дочь с ДПЦ. Пришла в гости к его вдове, увидела Машу. Увы, я пришла не просто на чай. Я пришла выслушать их страшную беду. Вдова Гитана рассказала про коварство людей, которым она подписала (не зная того сама) все своё и дочери имущество. Дочь Маша, повторюсь, родилась с ДЦП. Актёр всю жизнь положил на то, чтобы она ни в чем не нуждалась и получила образование, чтобы была свободной. А чужие люди при живой родной матери хотели оформить опекунство. Мы надеемся, верим, что правоохранительные органы разберутся в этой истории после нашей публикации. Гитана сказала мне на прощание: «Вы же в СПЧ права человека защищаете, так защитите права Маши, пожалуйста!». Мы будем пробовать. А на фото, что я сделала, Гитана с портретом мужа, с книгами дочери. #москваслезамневерит #алексейбаталов #спч #онк