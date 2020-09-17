Возраст и пол авторов наскальных рисунков определяют по отпечаткам пальцев

Вадим Карасев

Ученые из Университета Гранады, Автономного университета Барселоны и Даремского университета представили результат предложенного ими метода исследований, который они назвали палеодерматоглификой. По отпечаткам пальцев, оставленных авторами наскальных рисунков, исследователи определяют их пол и возраст. Материалом для исследования послужили изображения на стенах пещеры Лос-Мачос в испанской провинции Гранада, сделанные около 7000 лет назад.

Наиболее известен метод приблизительного определения возраста по отпечаткам пальцев, основанный на количестве папиллярных линий, умещающихся на отрезке в полсантиметра. У детей до 12 лет этот показатель равен 12–13, у подростков — 10–12, у взрослых людей — 9–10. Отличие между мужскими и женскими отпечатками состоит в более плотном расположении линий у женщин. Пол с более высокой точностью недавно научились определять по химическому составу отпечатков: у мужчин и женщин отличается концентрация аминокислот. Но этот метод недоступен исследователям наскальной живописи, так как они имеют дело не с выделениями кожи человека, а лишь с рисунком папиллярного рельефа, сохранившимся на охре, которую древний художник пальцами наносил на стену пещеры.

«Мы посмотрели на количество гребней на отпечатках пальцев и расстояние между ними и сравнили их с современными отпечатками пальцев, — говорит один из авторов работы Франсиско Мартинес-Севилья (Francisco Martínez Sevilla). — Эти гребни различаются в зависимости от возраста и пола, и их высота уменьшается в зрелом возрасте, что позволяет различить отпечатки мужчин и женщин». Как полагают авторы исследования, рисунки в пещере Лос-Мачос были сделаны двумя авторами. Одним из них был мужчина не моложе 36 лет. Другому было менее двадцати. Его пол определяется не столь уверенно, но, возможно, это была девушка.

«Если в создании этих рисунков принимали участие два человека, это должно быть социальным, а не индивидуальным действием, как мы считали раньше. Это показывает нам, что проявления искусства были социальной вещью, а не творчеством одного человека в сообществе, такого как шаман или кто-то еще», — говорит Мартинес-Севилья.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity.