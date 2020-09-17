Выпуск сериала «Друзья» снова откладывают из-за хамского поведения Эллен ДеДженерес
Любители сериала «Друзья», ожидающие возвращение культовых актеров в специальном выпуске на стриминг-платформе HBO Max, возмущены задержкой релиза обещанного эпизода. Возможно, им придется еще долго ждать выпуска, ведь на данный момент съемка так и не началась.
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Шоу Эллен Дедженерес обвинили в расизме и токсичной рабочей атмосфере. Сотрудники заявили, что очень часто на площадке программы можно было услышать оскорбления и расистские высказывания, а несколько исполнительных продюсеров занимались буллингом подчиненных. Так же известно, что одним сотрудникам шоу снизили зарплату во время пандемии, а других вовсе уволили после выхода с больничного. Некоторые сотрудники шоу говорят, что Эллен очень грубая и высокомерная женщина. До разговора с ведущей, работникам нужно было жевать жевачку, так же нельзя заговаривать с ней первым и смотреть ей в глаза. «Эллен единственная за долгое время моей работы (в том числе со многими знаменитостями), кто даже не удосужился сказать мне "привет", — говорит охранник Эллен, Том Маджерчак. Так же, ведущая закрыла комментарии в своём аккаунте в Инстаграм, где в последнее время пишут очень много негативных сообщений. #эллендедженерес #шоуэллен #эллен #ellenshow #ellendegeneres #ellen
Первой причиной задержки «реюниона друзей» стала пандемия, из-за которой актерам по сей день запрещено собираться вместе на съемочной площадке. Теперь в дело вмешалась самоуверенная и наглая ведущая Эллен ДеДженерес (Ellen DeGeneres), которая стала второй причиной переноса съемок. По слухам голливудских СМИ, ДеДженерес уже была утверждена на роль ведущей эпизода, однако, из-за своей скандальной натуры, заставила создателей выпуска задуматься о ее кандидатуре.
Лиза Кудроу (Lisa Kudrow) в недавнем интервью проболталась прессе, что место Эллен вакантно и съемочный каст как раз занимается подбором хоста для мероприятия. Кажется, вызывающее поведение, хамство, оскорбления гостей и компрометирующие шутки в адрес нуждающихся в помощи неплохо подорвали репутацию некогда уважаемой персоны Голливуда.
«Придется тетке отмаливать грешки, чтобы не закрывали ее проекты, а то останется без прибыли, по-другому запоет»,— насмехаются в комментариях американского издания.