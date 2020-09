Выпуск сериала «Друзья» снова откладывают из-за хамского поведения Эллен ДеДженерес

View this post on Instagram

Шоу Эллен Дедженерес обвинили в расизме и токсичной рабочей атмосфере. Сотрудники заявили, что очень часто на площадке программы можно было услышать оскорбления и расистские высказывания, а несколько исполнительных продюсеров занимались буллингом подчиненных. Так же известно, что одним сотрудникам шоу снизили зарплату во время пандемии, а других вовсе уволили после выхода с больничного. Некоторые сотрудники шоу говорят, что Эллен очень грубая и высокомерная женщина. До разговора с ведущей, работникам нужно было жевать жевачку, так же нельзя заговаривать с ней первым и смотреть ей в глаза. «Эллен единственная за долгое время моей работы (в том числе со многими знаменитостями), кто даже не удосужился сказать мне "привет", — говорит охранник Эллен, Том Маджерчак. Так же, ведущая закрыла комментарии в своём аккаунте в Инстаграм, где в последнее время пишут очень много негативных сообщений.