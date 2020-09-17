Выпуск сериала «Друзья» снова откладывают из-за хамского поведения Эллен ДеДженерес

Анастасия Иванова

Любители сериала «Друзья», ожидающие возвращение культовых актеров в специальном выпуске на стриминг-платформе HBO Max, возмущены задержкой релиза обещанного эпизода. Возможно, им придется еще долго ждать выпуска, ведь на данный момент съемка так и не началась.

Первой причиной задержки «реюниона друзей» стала пандемия, из-за которой актерам по сей день запрещено собираться вместе на съемочной площадке. Теперь в дело вмешалась самоуверенная и наглая ведущая Эллен ДеДженерес (Ellen DeGeneres), которая стала второй причиной переноса съемок. По слухам голливудских СМИ, ДеДженерес уже была утверждена на роль ведущей эпизода, однако, из-за своей скандальной натуры, заставила создателей выпуска задуматься о ее кандидатуре.

Лиза Кудроу (Lisa Kudrow) в недавнем интервью проболталась прессе, что место Эллен вакантно и съемочный каст как раз занимается подбором хоста для мероприятия. Кажется, вызывающее поведение, хамство, оскорбления гостей и компрометирующие шутки в адрес нуждающихся в помощи неплохо подорвали репутацию некогда уважаемой персоны Голливуда.

«Придется тетке отмаливать грешки, чтобы не закрывали ее проекты, а то останется без прибыли, по-другому запоет»,

— насмехаются в комментариях американского издания.Подпишись на нас в Яндекс Новости