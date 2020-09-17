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Захарова поделилась деталями видеовыступления Путина на ГА ООН

Захарова поделилась деталями видеовыступления Путина на ГА ООН
Президент РФ Владимир Путин выступит в первый день на Генассамблее ООН с видеообращением к участникам мероприятия, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Неделя высокого уровня пройдет с 22 по 29 сентября. В этом году дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений из-за карантинных ограничений.

"С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

После выступления президента России в формате видеообращения на главу МИД РФ Сергея Лаврова будут возложены обязанности главы делегации.


сообщило, что Путин возглавит делегацию России на юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи Объединенных Наций.
# Политика
По материалам: ria.ru

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