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5 способов избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику на позитив

5 способов избавиться от плохих воспоминаний и настроить энергетику на позитив

Человечество пока не научилось стирать негативные воспоминания и заменять их более позитивными. Тем не менее вы всегда можете настроить свою энергетику на позитив. Советы экспертов вам в этом помогут.


Некоторые воспоминания заставляют нас переживать негативные эмоции. Это выливается в проблемы с энергетикой, что в свою очередь приводит к появлению различных болезней. Именно поэтому эксперты в области биоэнергетики настоятельно рекомендуют избавляться от плохих воспоминаний, ведь они являются якорем, тянущим нас вниз.

Давайте волю эмоциям

Если сдерживать все плохое и не признавать наличие негативных эмоций, они будут копиться и со временем вырвутся наружу. Если человеку вдруг стало грустно, ему следует признать это и погрустить в полную силу. Не нужно сдерживать слезы, слова и эмоции.

Если этого не делать, печаль останется в сердце на очень долгий срок. Самое главное — чтобы грусть или злоба из-за негативных событий в жизни не касались непричастных окружающих. Не нужно выливать на них всё это без разрешения.

Поговорите с близкими людьми или заведите дневник


Чтобы освободить душу от отрицательных эмоций и воспоминаний, о них стоит поговорить с близким человеком, который не будет осуждать или обесценивать их. Это очень важно — иметь такого человека в своем окружении.

Если его нет, можно поступить более хитрым образом — написать анонимную заметку в социальной сети или в личном дневнике. Личный дневник — это один из мощнейший способов очищения сознания и энергетики от всего накопившегося мусора. Писать в него о проблемах очень полезно, потому что вы словно рассказываете это всё кому-то другому.

Возможно, вы обнаружите в себе талант писателя. Стоит отметить, что многие шедевры в литературе были созданы после разрыва отношений или пережитых страшных и негативных событий.

Помните, что негативный опыт — самый полезный

Плохие воспоминания можно использовать себе во благо. Можно намеренно прокрутить в голове беспокоящую ситуацию, но при этом не жалеть себя, а выделить для себя какие-то ошибки, пути самосовершенствования и так далее.

Если уж появились какие-то негативные воспоминания, то пусть они сослужат хорошую службу. В следующий раз можно будет пережить нечто похожее с большей легкостью, выйти из сложной ситуации быстрее и с наименьшими потерями. Первое расставание может быть очень тяжёлым. Последующие могут быть не менее болезненными, но справляться с негативом уже гораздо проще, потому что многие к этому моменту понимают, что любовь не всегда заканчивается хорошо.


Пользуйтесь полезными практиками

Например, можно воспользоваться мантрой на исцеление от негатива или медитацией на избавление от страхов и тревоги. Также полезными будут аффирмации против стресса и неуверенности. Всё это в совокупности и по отдельности — очень действенные методики, проверенные временем.

Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют пользоваться ими, если хочется не просто разово исцелиться от проблем и негативной энергии, а поддерживать позитивное настроение всегда и везде.

Повышенная физическая активность

Полезно постоянно быть в движении, ходить, заниматься спортом, своим здоровьем. Многие находят успокоение в алкоголе, но это в корне неправильно. Нужно общаться с людьми, посещать новые места, города и страны, искать новые увлечения.

Всё это позитивно сказывается на энергетике, настроении, а также помогает забывать плохое, потому что оно будет тонуть в бесконечном потоке позитивно заряженных дел. Это очень полезно для тех, кто постоянно сталкивается с негативом. Недаром большинство психологов советует в трудные моменты собирать вещи и куда-нибудь уезжать или просто заниматься чем-то непривычным. Это очищает сознание, «забивает эфир» чем-то более важным.

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По материалам: dailyhoro.ru

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