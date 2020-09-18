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5 Знаков Зодиака, которых защищают высшие силы

5 Знаков Зодиака, которых защищают высшие силы

Высшие силы охраняют каждый Знак Зодиака. Но только 5 представителей зодиакального круга родились под счастливой звездой, и Вселенная к ним особенно благосклонна. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает заглянуть за завесу непознанного.


Некоторые представители зодиакальной плеяды с рождения находятся под чуткой опекой высших сил, что помогает им смело достигать целей, выходить из самых запутанных и сложных ситуаций, проходить испытания жизнью без критичных потерь. Несчастья и горести обходят их стороной, и там, где другие рискуют лишиться всего, они, напротив, обретают намного больше.

Овен

Овны знают, что такое удача. Вселенная избрала их своими представителями, поэтому не забывает регулярно подбрасывать удачные возможности и счастливые перемены. За счет сильной интуиции и нюха на неприятности представители этого Знака никогда не проигрывают, а если такое происходит, высшие силы приходят на защиту своих фаворитов. Когда в жизни Овнов случается что-то ужасное, рядом с ними сразу же оказываются люди, знакомые и незнакомые, которые вытягивают их из серьезных передряг. Что-то свыше всегда направляет Овнов на верный путь.

Близнецы

Близнецы — азартные, открытые и очень разносторонние люди. Они всегда находятся в поиске, не принимая жизненные трудности как неизбежность. Однако все их достижения являются результатом отнюдь не упорного труда, а покровительства Вселенной. Нельзя сказать, что Близнецы не пытаются изменить свою жизнь к лучшему, но их судьба меняются в одночасье и независимо от них. Люди, рожденные под этим созвездием, считают, что именно позитивное мышление и их интуиция помогает им доставать нужные возможности, но астрологам и без телескопа видно поддержку высших сил.


Лев

Благодаря своему импульсивному характеру Львы слишком часто попадают в неприятности, соглашаясь на опасные авантюры, но всегда выходят сухими из воды. Дело в том, что им благоволят Небеса. Вселенная подарила Львам талант мастерски разворачивать любую ситуацию в свою пользу, поэтому они смело идут к успеху и всегда достигают намеченных целей, прилагая минимальные усилия. Порой везение Львов просто зашкаливает, им легко достается хорошая работа, они заводят нужные знакомства и без потерь проходят кармические испытания.

Дева

Девы обладают уникальной способностью — всегда оказываться в назначенное время в назначенном месте. Их дар предвидения, который, к слову, отлично развит с рождения, в сочетании с покровительством Вселенной — непобедимая сила, которой нечего противопоставить. Но Девы редко замечают вмешательство высших сил, а потому получают их поддержку только в самый трудный момент. Представителей этого Знака сложно назвать баловнями судьбы, но если вокруг происходит что-то радикальное и затрагивает большие массы людей, то именно Девы несут меньше всего потерь.

Стрелец

Вселенная выбрала Стрельцов, чтобы транслировать через них сигналы опасности. Врожденный дар дает о себе знать в назначенный час, даже если этого никто не ждет. Стрельцы играют в жизни людей знаковую роль, хоть порой их действия и остаются незамеченными. Улавливая опасность, представители этого созвездия умеют корректировать чужие судьбы. Легко дается им и управление своей жизнью. Им достаточно лишь отправить запрос во Вселенную и конкретно озвучить свою просьбу. Может быть, поэтому Стрельцов отличает оптимизм, ведь как бы ни был тернист путь, силы Небес все равно выведут на прямую дорогу к успеху.

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По материалам: dailyhoro.ru

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