Абдулла Абдулла: Нам нужно договориться с талибами, как двигаться вперед
На межафганских переговорах в Дохе обе стороны должны прийти к соглашению о таком будущем Афганистана, в котором свободно сможет проявляться и исполняться воля народа. Об этом заявил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
Главное, чтобы волеизъявление народа осуществлялось свободно, «важен каждый человек, каждый голос», подчеркнул Абдулла. Что касается Конституции Афганистана и ее возможных изменений, то, по словам Абудллы, в документе есть положения, которые позволяют ее реформировать. Они были разработаны с учетом интересов страны, чтобы объединить людей. Если мирное соглашение с талибами будет заключено, то потребуются структурные изменения:
Одним из тяжелых вопросов, который предстоит решить переговорщикам в Дохе, по мнению Абдуллы, будет объединение афганских силы безопасности и боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ).
Он в очередной раз отметил, что снижение уровня насилия имеет решающее значение на данном этапе, чтобы процесс мог двигаться в направлении полного прекращения огня.
При это Абдулла Абдулла понимает, что внутри «Талибана» могут быть группы, которые захотят продолжить боевые действия, но он надеется, что есть те, которые «думают гораздо более зрело», основываясь на опыте. По мнению Абдуллы, тот факт, что США ожидают скорейшего заключения мирного соглашения, является дополнительным стимулом. Но для афганской переговорной группы срочность обусловлена прекращением страданий афганского народа.