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Абдулла Абдулла: Нам нужно договориться с талибами, как двигаться вперед

Абдулла Абдулла: Нам нужно договориться с талибами, как двигаться вперед

На межафганских переговорах в Дохе обе стороны должны прийти к соглашению о таком будущем Афганистана, в котором свободно сможет проявляться и исполняться воля народа. Об этом заявил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

«Обе стороны должны увидеть необходимость и прийти к осознанию того, что люди в итоге превыше всего», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Афганистан республикой или эмиратом.

Главное, чтобы волеизъявление народа осуществлялось свободно, «важен каждый человек, каждый голос», подчеркнул Абдулла. Что касается Конституции Афганистана и ее возможных изменений, то, по словам Абудллы, в документе есть положения, которые позволяют ее реформировать. Они были разработаны с учетом интересов страны, чтобы объединить людей. Если мирное соглашение с талибами будет заключено, то потребуются структурные изменения:

«Стране нужны национальные институты, национальная армия, национальная полиция или другая структура безопасности».

Одним из тяжелых вопросов, который предстоит решить переговорщикам в Дохе, по мнению Абдуллы, будет объединение афганских силы безопасности и боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ).

«План должен приниматься обеими сторонами», и к нему не должно быть никаких предварительных условий, — указал Абдулла.

Он в очередной раз отметил, что снижение уровня насилия имеет решающее значение на данном этапе, чтобы процесс мог двигаться в направлении полного прекращения огня.

«Когда я говорю о жертвах, я говорю не только об одной стороне. Это важно для обеих сторон, поскольку это будет бременем для следующего поколения афганцев, — подчеркнул Абдулла. — Хотя талибы не признают нас [афганское правительство] и мы не признаем их как Исламский Эмират, мы признаем необходимость собраться вместе, сесть вместе, чтобы представить наши взгляды, которые отличаются друг от друга, — но все же найти способы, как преодолеть эти разногласия, как найти способы жить вместе, сохраняя при этом некоторые разногласия и борясь за это политически, а не посредством насилия».

При это Абдулла Абдулла понимает, что внутри «Талибана» могут быть группы, которые захотят продолжить боевые действия, но он надеется, что есть те, которые «думают гораздо более зрело», основываясь на опыте. По мнению Абдуллы, тот факт, что США ожидают скорейшего заключения мирного соглашения, является дополнительным стимулом. Но для афганской переговорной группы срочность обусловлена прекращением страданий афганского народа.

«Объединенная Исламская Республика Афганистан будет в гораздо лучшем положении для ведения переговоров… и выражения взглядов людей. Продолжение войны и бесконечных страданий никому не принесет пользы, и это не услуга народу», — резюмировал Абдулла Абдулла.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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