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Алексей Воробьев тайно женился

Алексей Воробьев тайно женился

Поклонники российского артиста Алексея Воробьева знают, что музыкант большую часть времени живет в США, где снимается в сериале Netflix, пишет музыку и, кажется, обустраивает свою личную жизнь. Многие считают, что артист уже успел жениться.


Слухи о свадьбе появились, когда вместе с ним на отдыхе заметили звездного доктора Наталью Зубареву. Парочку увидели в одном из отелей Лас-Вегаса. Алексей и Наталья отдыхали возле бассейна. По словам очевидцев, атмосфера была далеко не дружеской, а романтической.


Известно, что Зубарева уже продолжительное время тайно навещает артиста в США. К слову, знаменитости часто выставляют снимки в Instagram, созданные в одинаковых местах. Истинная цель приезда пары в Лас-Вегас неизвестно. Однако именно там можно быстро и без проблем узаконить свои отношения.

Алексей и Наталья уже вернулись в Москву, но прилетели разными рейсами, чтобы сохранить конспирацию. Но уже через день на странице Воробьева появился снимок собаки Натальи. Поклонники предполагают, что молодые люди теперь живут вместе.

Ни Алексей Воробьев, ни Наталья Зубарева не подтвердили эту информацию.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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