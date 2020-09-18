Американец 5 часов ехал в автобусе с расчлененной девушкой в чемоданах

Анастасия Иванова

Американская полиция арестовала мужчину из Кентукки, который пять часов ехал в автобусе с останками девушки в чемоданах, пишет Independent Daily.

Известно, что Мелвин Мартин прибыл на автобусе из штата Кентукки в штат Иллинойс к родственникам, которые встретили его и отвезли домой.

Когда через несколько дней Мартин так и не распаковал свой багаж, состоявший из трех сумок, у родителей появились подозрения. Кроме того, они отмечали неприятный запах, исходивший от вещей мужчины.

сообщило, что пенсионера нашли с пробитой головой на собственном участке в Подмосковье.