Американец 5 часов ехал в автобусе с расчлененной девушкой в чемоданах
Сегодня, 10:40 Анастасия Иванова
Американская полиция арестовала мужчину из Кентукки, который пять часов ехал в автобусе с останками девушки в чемоданах, пишет Independent Daily.
Известно, что Мелвин Мартин прибыл на автобусе из штата Кентукки в штат Иллинойс к родственникам, которые встретили его и отвезли домой.
Когда через несколько дней Мартин так и не распаковал свой багаж, состоявший из трех сумок, у родителей появились подозрения. Кроме того, они отмечали неприятный запах, исходивший от вещей мужчины.
сообщило, что пенсионера нашли с пробитой головой на собственном участке в Подмосковье.
По материалам: ria.ru