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Американец 5 часов ехал в автобусе с расчлененной девушкой в чемоданах

Американец 5 часов ехал в автобусе с расчлененной девушкой в чемоданах
Американская полиция арестовала мужчину из Кентукки, который пять часов ехал в автобусе с останками девушки в чемоданах, пишет Independent Daily.

Известно, что Мелвин Мартин прибыл на автобусе из штата Кентукки в штат Иллинойс к родственникам, которые встретили его и отвезли домой.

Когда через несколько дней Мартин так и не распаковал свой багаж, состоявший из трех сумок, у родителей появились подозрения. Кроме того, они отмечали неприятный запах, исходивший от вещей мужчины.


сообщило, что пенсионера нашли с пробитой головой на собственном участке в Подмосковье.
# В мире
По материалам: ria.ru

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