«Апачи» налетели: американцы мстят российским военным за «травмы» в Сирии

Влада Некрасова

Военные США, по-видимому, меняют свою тактику при противостоянии российским войскам в Сирии после недавнего инцидента, в результате которого несколько американских военнослужащих получили лёгкие ранения в северо-восточном регионе арабской республики. Раньше контингент США пытался блокировать передвижения российских коллег в провинции Хасаке с помощью боковых таранов и других провокационных действий со стороны американской бронетехники. Теперь наблюдается иная тенденция — воздушное «сопровождение» передвижений российских конвоев в указанной провинции с использованием вертолётов, которые буквально нависают над бронеавтомобилями потенциального противника. Во время одного из таких инцидентов на этой неделе боевые вертолёты ВВС США были замечены кружившими над колонной российской армии в Хасаке. сообщает агентство Al-Masdar News.

На видео, опубликованном на YouTube, американские вертолёты быстро приближались к российской технике и кружили над ними на проезжей части.





«Два американских боевых вертолёта AH-64 Apache, нарушая договорённости о взаимодействии сторон, сопровождали колонну российских военнослужащих», — отметили военные эксперты.

«Судя по всему, американское командование после серьёзных физических и психологических травм своих военнослужащих, не оставило попыток контролировать передвижение российских патрулей, только теперь, не создавая препятствий на земле», — добавили они.

Военные США заранее знали о прохождении колонны российской военной полиции на северо-востоке Сирии, но попытались её заблокировать, нарушив тем самым двусторонние договорённости. С таким заявлением, как сообщало ИА Newstes, 27 августа, выступило Министерство обороны России, прокомментировав имевший ранее место инцидент с участием военнослужащих РФ и США.

«В нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — говорилось в сообщении.

Также указывалось, что начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил накануне этот инцидент с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Пентагон до этого проинформировал, что несколько военнослужащих США получили сотрясения мозга после того, как российский военный патруль протаранил американскую бронемашину. Вашингтон назвал инцидент нарушением протоколов безопасности, согласованных с Москвой. «Чтобы деэскалировать ситуацию, патруль (американской) коалиции покинул район инцидента, — сказал представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот. — Коалиция и США не хотят эскалации с вооружёнными силами других стран, но военные США сохраняют за собой естественное право и обязанность защищать себя от враждебных проявлений».

Конфликтная ситуация имела место около города Эль-Маликия (провинция Хасаке), в приграничном с Ираком районе на северо-востоке арабской республики. Американские военные уже давно сделали «прозрачной» для себя сирийско-иракскую границу, активно перебрасывая силы по обе её стороны. Россияне столкнулись с американцами на одной из главных дорог, ведущих к иракской границе, в результате военнослужащие РФ попытались отрезать потенциального противника от проезжей части. На видеозаписи инцидента крупным планом было видно, как российские армейские машины и вертолёт Ми-8 окружают военную технику США в один из самых напряжённых моментов «дорожного инцидента» недалеко от Эль-Маликии.

Также напомним, что ряд ближневосточных и других интернет-изданий распространили ранее сообщение об очередной неудаче американских войск в Сирии. На этот раз в провинции Хасаке крушение чуть было не потерпел боевой вертолёт ВВС США. При этом указывается, что причиной нештатной ситуации с винтокрылой машиной могло стать задействование некой секретной российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая полностью заблокировала работу бортовой авионики американского AH-64 Apache.

СМИ не приводят источников информации, однако сообщают, что ударный вертолёт ВВС США чудом избежал падения на землю. Машина была экстренно посажена в аварийном режиме и вследствие этого получила некоторые повреждения. Несмотря на то, эта информация ничем не подтверждена, авторы «конспирологических» версий поспешили предположить, что причиной выхода из строя систем вертолёта послужила «секретная» российская система РЭБ. По данным некоторых СМИ, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что мобильная станция радиоэлектронного подавления развёрнута на авиабазе близ сирийского города Камышлы, куда ранее были переброшены дополнительные российские силы. Вместе с тем делается предположение, что «виновником» неудачи американского вертолёта стал замеченный прежде в районе Камышлы комплекс РЭБ «Красуха».