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Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен

Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Исполнительница главной женской роли в фильме "Китобой" Кристина Асмус благодарна режиссеру Филиппу Юрьеву, что он избежал откровенных сцен, хотя это "могло быть хайпово".

"Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счел нужным показывать обнаженные сцены. У него был материал, это могло бы быть хайпово, вызвало резонанс, привлекло дополнительно зрителей, но для его истории он решил оставить то, что оставил. И это действительно не нужно", - сказала Асмус на пресс-конференции в пятницу.

Актриса рассказала, что она впервые приехала на "Кинотавр" и впервые посмотрела фильм целиком.


получил главный приз в параллельной программе авторского кино "Дни Венеции" на Венецианском кинофестивале.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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