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Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро уйдет

Австрийский иммунолог: можно забыть о том, что коронавирус быстро уйдет
Реальное число заразившихся COVID-19 может превышать официальное в 10 раз, сказал РИА Новости австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, возглавляющий крупнейший институт биологии (Life Science Institute) университета Британской Колумбии.


"Мы еще даже не достигли пика глобальной вспышки коронавируса. Если подумать, что по меньшей мере 30 миллионов человек инфицированы, по неофициальным данным, возможно, это число в 10 раз больше. Я много лет исследовал коронавирусы SARS, в том числе во время первой эпидемии в 2002-2003 годах. Тогда в конечном счете были инфицированы 8 тысяч человек, около 800 скончались. И при наличии 8 тысяч заболевших нам потребовалось около 10 месяцев, чтобы избавиться от вируса. Так что о том, что коронавирус быстро уйдет или исчезнет, можно забыть", – сказал Пеннингер РИА Новости.

Он отметил, что вопрос теперь в том, насколько эффективными будут вакцины, насколько хорошо будут работать лекарства. По его словам, чтобы провести вакцинацию во всем мире, потребуется год или два, при условии, что вакцины появятся быстро. Также нужно учитывать, что многие люди уже сейчас отказываются прививаться, подчеркнул Пеннингер.


сообщало радио Sputnik, в центре "Вектор" назвали срок, на который вакцина защитит от коронавируса.
# В мире
По материалам: ria.ru

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