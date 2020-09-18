Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии

Лидия Мартынова

Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии.

"Удивительно, но я не обнимала лучших друзей полгода, а вы участвуете в вечеринках", — сказала певица в своей "истории" в инстаграме, исказив лицо при помощи фильтра.

Потом уже в обычным виде добавила равнодушно: "Удивительно".

подвергся критике со стороны мэра Калабасаса (пригород Лос-Анджелеса - Прим. ред.), поскольку все гости были без масок и не соблюдали дистанцию.