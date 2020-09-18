Билли Айлиш раскритиковала ровесников за вечеринки во время пандемии
Сегодня, 06:40 Лидия Мартынова
Билли Айлиш осудила известных молодых людей за то, что они принимают участие в вечеринках во время пандемии.
"Удивительно, но я не обнимала лучших друзей полгода, а вы участвуете в вечеринках", — сказала певица в своей "истории" в инстаграме, исказив лицо при помощи фильтра.
Потом уже в обычным виде добавила равнодушно: "Удивительно".
подвергся критике со стороны мэра Калабасаса (пригород Лос-Анджелеса - Прим. ред.), поскольку все гости были без масок и не соблюдали дистанцию.
По материалам: ria.ru