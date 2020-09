Бьюти-дайджест: от необычной рекламы Gucci Beauty до странного тренда из TikTok

Вадим Карасев

Марка Gucci Beauty представила новую рекламную кампанию, воспевающую самый популярный оттенок губной помады модного дома, Пэрис Хилтон покрасила волосы в необычный оттенок, пользователи TikTok запустили очередной странный тренд (они подпиливают зубы пилкой для ногтей), а в Москве открылся первый флагманский бутик Kilian Paris. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Марка Gucci Beauty представила новую рекламную кампанию, воспевающую самый популярный оттенок губной помады модного дома

Что ни новая реклама Gucci Beauty, то шедевр! На этот раз фотограф Макс Зидентопф снял девять разных героинь, которые примеряют красный оттенок губной помады Goldie Red 25*.

Мини-ролики дополнены девятью фантазийными предметами того же оттенка — от телефонов до воздушных шаров в виде животных, яблок и бутылок кетчупа — и необычными мелодиями.





Представители марки продолжают воспевать диверсити и неповторимость каждого, поддерживать смелых, ярких и прекрасных в своей индивидуальности людей. Культовый оттенок, выбранный Алессандро Микеле, представлен в трех формулах: сатиновой, полупрозрачной и матовой.





Оттенок, навеянный легендарным голливудским персонажем Голди, напоминает красную помаду, которую креативный директор марки видел на губах своей мамы будучи ребенком. Номер 25 со звездочкой, присутствующий в названии, является счастливым номером Алессандро.





У Пэрис Хилтон теперь розово-синие волосы (привет из 1990-х!)

Вчера Пэрис Хилтон на вечеринке по случаю выхода биографического документального фильма представила новый цвет волос: платиновая блондинка покрасила пряди в ярко-розовый и синий оттенки.

Звезда опубликовала несколько снимков в инстаграме, позируя для селфи у бассейна с Карой Делевинь, Дипло и Джеймсом Чарльзом. Судя по фотографиям и видеороликам, получилась домашняя вечеринка на заднем дворе ее особняка (с плюшевыми диванами, подушками и свечами).

Пользователи TikTok подпиливают зубы пилкой для ногтей (не повторять!)

Пользователи TikTok не перестают нас удивлять! После нескольких приемов отбеливания зубов, включая домашнее средство из пищевой соды и перекиси водорода, в приложении появилась новая пугающая тенденция.

Многие блогеры подпиливают неровные зубы... пилкой для ногтей.

Я собираюсь подпилить зубы пилкой для ногтей, потому что они не идеальны, у них неровные края, и я ограничена в средствах,

— объясняет пользователь.





Эта тенденция крайне обеспокоила стоматологов, они называют метод небезопасным и предупреждают, что можно нанести серьезный вред зубам.

Подпиливание зубов приведет к удалению зубной эмали. Эмаль — это внешний твердый слой структуры зуба, который защищает дентин и нерв зуба, а также защищает от кариеса. Если вы отпилите слишком много эмали, рискуете получить повышенную чувствительность зубов и, что еще хуже, воспаление и раздражение нервов. Это может привести к дальнейшим осложнениям и необходимости стоматологического вмешательства,

— объясняет доктор Кристина Вильчински.

Она предупреждает, что это повреждение будет необратимым, потому что, в отличие от ногтей, которые завтра вырастут, структура зубов не восстанавливается. Доктор Бенджамин Винтерс, ортодонт из Арканзаса, у которого более пяти миллионов подписчиков на TikTok, даже снял социальную рекламу, в которой рекомендовал не заниматься самолечением, а обратиться к профессионалу.





19 сентября Kilian Paris открывает первый флагманский бутик в России

Теперь российские поклонники марки смогут наслаждаться любимыми ароматами в новом отдельном пространстве — первом флагманском бутике бренда на улице Малой Бронной, 24. Интерьер выдержан в стиле ар-деко. Здесь будет представлена вся коллекция Perfume As An Art и My Kind of Love, а также помады Le Rouge Parfum. Также в бутике можно найти ароматы, созданные для магазинов в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Дохе и Лугано.





В пространстве есть отдельная зона для рефиллинга — флакон Kilian Paris можно повторно наполнить. Чтобы почувствовать себя VIP-гостем, пройдите в отдельную комнату для индивидуальных консультаций, в которой находится все необходимое для полного погружения в мир марки.