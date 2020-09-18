Благодарят АРМИ — BTS завтра выпустят новые ремиксы

Алексей Вольцев

Месяц назад популярная южнокорейская группа BTS выпустили трек с взрывным называнием. И не зря! Dynamite действительно разорвал все чарты радиостанций, даже те, которые ранее игнорировали к-поп группу, несмотря на их огромную популярность. Ролик также быстро попал на первое место в «трендах» и набрал более 30 миллионов просмотров за сутки. Это говорит об огромных ожиданиях к песне. Новый диско-поп-сингл подарил радость и уверенность, а также прилив «энергии», который вдохнул новую жизнь в мировое сообщество в эти трудные времена.

Кажется, BTS поняли, что слушателям нужно больше «динамита» в жизни. Они исполнили это желание. Несколько часов назад Big Hit Entertainment, анонсировали четыре новых ремикса NightTime, чтобы поблагодарить АРМИ за то, что они вывели Dynamite на вершину чарта Billboard Hot 100. Об этом они рассказали у себя в Twitter.

Кроме этого, поклонники смогут услышать ремиксы и на треки Slow Jam, Bedroom, Retro и Midnight.

Уже завтра, 18 сентября, в 7 часов утра новые треки будут выпущены. Ты уже готов ставить будильник на это время?

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