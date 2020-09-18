Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"

Алексей Вольцев

. Актриса Бри Ларсон, на счету которой "Оскар" за главную роль в фильме "Комната" (2015), получила свою первую премию "Эмми", сообщает Daily Mail.

Американская телеакадемия наградила проект "Неприятная правда" (The Messy Truth), продюсером и одной из актрис которого она является, в категории "выдающаяся оригинальная интерактивная программа".

В "Неприятной правде" используются технологии дополненной реальности, благодаря которым зрители оказываются на месте других людей. Все истории взяты из реальной жизни.

Так в первом эпизоде (с Уинстоном Дьюком из "Черной Пантеры") можно представить себе, что чувствует 12-летний афро-американец, когда их с отцом задерживает полиция, а во втором (с Бри Ларсон) оказаться на месте официантки, менеджер которой злоупотребляет своими полномочиями и оскорбляет ее, вместо того чтобы объективно оценить ее работу.

После известия о получении премии Бри Ларсон и ее бойфренд Элайджа Аллан-Блитц (режиссер проекта) выложили в твиттере ролик с благодарностями.

My favorite part of this years #Emmys? That we are safe at home. My second favorite part? Being barefoot. And last? #TheMessyTruth won, and so did empathy. Thank you to everyone who voted, we are honored. pic.twitter.com/bLK2mLsEHG — Brie Larson (@brielarson) September 18, 2020

"Что мне нравится в церемонии "Эмми" в этом году? Во-первых, то, что я дома, во-вторых, то, что я босиком. Ну и в третьих то, что "Неприятная правда" победила, а с ней и возможность поставить себя на место другого человека", — написала Ларсон.

Вручение премии в технических номинациях проходит в этом году онлайн в течение пяти дней, а лауреатов в основных категориях назовут на церемонии 20 сентября, которая также пройдет в виртуальном формате.