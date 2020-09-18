BTS выступили с треком «Dynamite» на «America’s Got Talent 2020»

Влада Некрасова

Любители группы «Бантан» были удивлены, увидев своих кумиров с презентацией трека «Dynamite» в американском телевизионном проекте «America’s Got Talent 2020». Трансляция популярного шоу на NBC также была продублирована на официальном YouTube-канале.

즐겁고 감사한 시간이었슴당~💜🧨

끝나고 대기실에서 with 꾸기 🌟 pic.twitter.com/1cyE8hVvln — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 14, 2020

«Какие эти зайчики молодцы, я уж боялась, что с динамитом они закончат, уже вроде все чарты отметили их победу, но нет, еще одна галочка!»

— радуется фанатка АРМИ.

Несмотря на то, что трек уже был многократно представлен публике, как и заметила поклонница, но популярность его не прекращает падать. Видео с «Динамитом», опубликованное аккаунтом America’s Got Talent, заработало 5 млн. просмотров и 1 млн. лайков меньше, чем за 24 часа, а также попало на #14 место во вкладке «В ТРЕНДЕ».

Некоторые фаны «Бэнтанов» даже шутливо обвинили телевизионный проект, заявив, что он «хайпует на корейцах».

We're getting down and groovy with this DYNAMITE hit performance by @BTS_twt! #BTSonAGT 💜⁷ pic.twitter.com/bbaC5OQo26 — America’s Got Talent⁷ 💜 (@AGT) September 17, 2020

«Кажется, у кого-то начал падать рейтинг после 15 сезонов и хитренькие американцы решили его резко поднять! Неплохой план, хотя, думаю, что BTS — это очень дорогая реклама.. Но действенная!»

— проанализировал парень.

АРМИ, что скажете о выступлении BTS? Нам показалось, что все было ярко, сочно и невероятно живо!

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