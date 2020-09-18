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BTS выступили с треком «Dynamite» на «America’s Got Talent 2020»

BTS выступили с треком «Dynamite» на «America’s Got Talent 2020»

Любители группы «Бантан» были удивлены, увидев своих кумиров с презентацией трека «Dynamite» в американском телевизионном проекте «America’s Got Talent 2020». Трансляция популярного шоу на NBC также была продублирована на официальном YouTube-канале.


«Какие эти зайчики молодцы, я уж боялась, что с динамитом они закончат, уже вроде все чарты отметили их победу, но нет, еще одна галочка!»

— радуется фанатка АРМИ.

Несмотря на то, что трек уже был многократно представлен публике, как и заметила поклонница, но популярность его не прекращает падать. Видео с «Динамитом», опубликованное аккаунтом America’s Got Talent, заработало 5 млн. просмотров и 1 млн. лайков меньше, чем за 24 часа, а также попало на #14 место во вкладке «В ТРЕНДЕ».

Некоторые фаны «Бэнтанов» даже шутливо обвинили телевизионный проект, заявив, что он «хайпует на корейцах».

«Кажется, у кого-то начал падать рейтинг после 15 сезонов и хитренькие американцы решили его резко поднять! Неплохой план, хотя, думаю, что BTS — это очень дорогая реклама.. Но действенная!»

— проанализировал парень.

АРМИ, что скажете о выступлении BTS? Нам показалось, что все было ярко, сочно и невероятно живо!

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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