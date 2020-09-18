BTS выступили с треком «Dynamite» на «America’s Got Talent 2020»
Любители группы «Бантан» были удивлены, увидев своих кумиров с презентацией трека «Dynamite» в американском телевизионном проекте «America’s Got Talent 2020». Трансляция популярного шоу на NBC также была продублирована на официальном YouTube-канале.
즐겁고 감사한 시간이었슴당~💜🧨— 방탄소년단 (@BTS_twt) September 14, 2020
끝나고 대기실에서 with 꾸기 🌟 pic.twitter.com/1cyE8hVvln
«Какие эти зайчики молодцы, я уж боялась, что с динамитом они закончат, уже вроде все чарты отметили их победу, но нет, еще одна галочка!»— радуется фанатка АРМИ.
Несмотря на то, что трек уже был многократно представлен публике, как и заметила поклонница, но популярность его не прекращает падать. Видео с «Динамитом», опубликованное аккаунтом America’s Got Talent, заработало 5 млн. просмотров и 1 млн. лайков меньше, чем за 24 часа, а также попало на #14 место во вкладке «В ТРЕНДЕ».
오늘 너무 즐거웠습니다 선배님! 내년에도 꼭..! 다시 찾아 뵙겠습니다! #SUGA pic.twitter.com/7UjELmKsgI— 방탄소년단 (@BTS_twt) September 14, 2020
Некоторые фаны «Бэнтанов» даже шутливо обвинили телевизионный проект, заявив, что он «хайпует на корейцах».
We're getting down and groovy with this DYNAMITE hit performance by @BTS_twt! #BTSonAGT 💜⁷ pic.twitter.com/bbaC5OQo26— America’s Got Talent⁷ 💜 (@AGT) September 17, 2020
«Кажется, у кого-то начал падать рейтинг после 15 сезонов и хитренькие американцы решили его резко поднять! Неплохой план, хотя, думаю, что BTS — это очень дорогая реклама.. Но действенная!»— проанализировал парень.
АРМИ, что скажете о выступлении BTS? Нам показалось, что все было ярко, сочно и невероятно живо!Подпишись на нас в Яндекс Новости