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Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения выберут по итогам открытого всенародного голосования

Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения выберут по итогам открытого всенародного голосования

1779 заявок поступило от учителей из всех регионов страны для участия во Всероссийском экспертном педагогическом совете при Министерстве просвещения, сообщает пресс-служба ведомства. 

Подать заявку, чтобы войти в состав совета, мог любой российский учитель, единственным критерием к кандидатам был стаж работы в школе не менее пяти лет. Сбор заявок проходил на портале «Российское образование»  и на площадке соцсети Одноклассники с 5 по 17 сентября. Теперь предстоит финальный этап – открытое всенародное голосование, с помощью которого и определятся члены совета. 
Голосование состоится с 21 по 30 сентября в специальном приложении в соцсети Одноклассники. Приложение станет активным начиная с 21 сентября. Ссылка на него будет опубликована на официальном сайте Минпросвещения России.

Объявление имён победителей открытого всенародного голосования планируется 5 октября, в День учителя.

О создании Всероссийского экспертного педагогического совета 26 августа 2020 года сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время прямого диалога с учительским сообществом на Федеральном педагогическом совете.

Провести открытое всенародное голосование станет возможным благодаря партнёрству с Mail.ru Group. Общественной площадкой для формирования совета выступает социальная сеть Одноклассники, где с 21 по 30 сентября пройдёт голосование за кандидатов в экспертный совет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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