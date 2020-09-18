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Древнейшим человеческим следам на Аравийском полуострове 120 тысяч лет

Древнейшим человеческим следам на Аравийском полуострове 120 тысяч лет

Благодаря размыву вышележащих отложений были обнаружены сотни следов на берегу древнего озера в современной пустыне Нефуд в Саудовской Аравии. Они были оставлены около 120 000 лет назад. Большинство следов оставлены животными: дикими ослами, буйволами, слонами и верблюдами, но семь отпечатков точно принадлежат человеку. Это самые древние свидетельства проникновения людей на Аравийский полуостров.

Аравийский полуостров уже давно считается вероятным маршрутом первых представителей нашего вида при миграции из Африки в Евразию. Каменные орудия позволяют предположить, что древние люди побывали там в разное время, когда климат был более влажным, а суровые пустыни превращались в зеленые луга, перемежающиеся пресноводными озерами. Тем не менее до сих пор исследователи обнаружили только одну человеческую кость пальца возрастом 88 000 лет, подтверждающую, что здесь жили современные люди, а не какой-то другой представитель гоминин, тоже умевший изготавливать орудия из камня.

Сравнивая размер и форму найденных отпечатков со следами современных людей и неандертальцев, исследователи во главе с Майклом Петралья (Michael Petraglia) из Института истории человечества Общества Макса Планка пришли к выводу, что следы, вероятно, были сделаны людьми с более длинными ногами, более высоким ростом и меньшей массой, то есть Homo sapiens, а не неандертальцами. Возраст следов подтвержден при помощи метода оптически стимулированной люминесценции. Слои отложений под и над отпечатками датируются, соответственно, 121 и 112 тысячами лет. Поскольку в этот период неандертальцы отсутствовали на Ближнем Востоке, дата служит еще одним подтверждением принадлежности следов современным людям.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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По материалам: polit.ru

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