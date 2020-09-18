Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги

Анастасия Иванова

Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что у серийного убийцы из ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт и вызвавшего новые обвинения автора в трансфобии, есть реальные прототипы.

"Образ убийцы-садиста... в некоторой степени основан на фигурах реальных преступников Джерри Брудоса и Расселла Уильямса — мастеров манипуляций, собиравших трофеи после убийств своих жертв", — написала Роулинг на сайте Роберта Гэлбрейта.

В романе "Дурная кровь" частный детектив Корморан Страйк и его напарница Робин Эллакотт расследуют таинственное исчезновение женщины, пропавшей в 70-х годах XX века. Один из подозреваемых — серийный убийца-трансвестит Деннис Крид.

говорилось в рецензии издания Telegraph.

В результате пользователи Twitter даже "похоронили" писательницу, распространив в социальной сети сообщения с хэштегом #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Дж. К. Роулинг"), на сервисе TikTok распространились записи, где бывшие поклонники романов о Гарри Поттере сжигают книги автора, а австралийский книжный магазин Perth отказался от продажи книг Роулинг, в том числе написанных под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Ранее Роулинг обвинили в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Пользователи в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.