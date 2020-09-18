Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги

Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги

Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги
Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что у серийного убийцы из ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт и вызвавшего новые обвинения автора в трансфобии, есть реальные прототипы.

"Образ убийцы-садиста... в некоторой степени основан на фигурах реальных преступников Джерри Брудоса и Расселла Уильямса — мастеров манипуляций, собиравших трофеи после убийств своих жертв", — написала Роулинг на сайте Роберта Гэлбрейта.

В романе "Дурная кровь" частный детектив Корморан Страйк и его напарница Робин Эллакотт расследуют таинственное исчезновение женщины, пропавшей в 70-х годах XX века. Один из подозреваемых — серийный убийца-трансвестит Деннис Крид.


говорилось в рецензии издания Telegraph.

В результате пользователи Twitter даже "похоронили" писательницу, распространив в социальной сети сообщения с хэштегом #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Дж. К. Роулинг"), на сервисе TikTok распространились записи, где бывшие поклонники романов о Гарри Поттере сжигают книги автора, а австралийский книжный магазин Perth отказался от продажи книг Роулинг, в том числе написанных под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Ранее Роулинг обвинили в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Пользователи в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об
Эксперт: Литва и Польша потеряли чувство меры в отношении Белоруссии
Эксперт: Литва и Польша потеряли чувство меры в отношении Белоруссии
Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги
Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги
5 Знаков Зодиака, которых защищают высшие силы
5 Знаков Зодиака, которых защищают высшие силы
Украина сделала предостережение России
Украина сделала предостережение России
Глава МИД Дании счел ошибкой секс с 15-летней девочкой и извинился
Глава МИД Дании счел ошибкой секс с 15-летней девочкой и извинился
Палеонтологи выявили еще одно массовое вымирание в истории Земли
Палеонтологи выявили еще одно массовое вымирание в истории Земли
Сотрудничество Грузии с НАТО «никогда не было таким сильным, как сегодня»
Сотрудничество Грузии с НАТО «никогда не было таким сильным, как
Нумерологи о дне осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
Нумерологи о дне осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года
Древнейшим человеческим следам на Аравийском полуострове 120 тысяч лет
Древнейшим человеческим следам на Аравийском полуострове 120 тысяч лет
Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?
Джо Байден назвал Россию противником США. Аргументировал?

Топ на сегодня

Новая Луна в Деве: три обряда, которые стоит провести 17 сентября 2020 года
Новая Луна в Деве: три обряда, которые стоит провести 17 сентября
На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации»
На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе
В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма
В Иркутской области открылся Центр по профилактике детского
До конца 2021 года все государственные организации СПО Якутии оснастят цифровой техникой
До конца 2021 года все государственные организации СПО Якутии
Бардовский фестиваль "Цейский вальс" собрал меломанов из разных стран мира
Бардовский фестиваль "Цейский вальс" собрал меломанов из разных стран

Еще по теме

Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Джоан Роулинг "похоронили" в твиттере из-за ее новой книги, в которой трансвестит убивает женщин
Джоан Роулинг рассказала о своем новом романе, не связанном с предыдущими произведениями
Джоан Роулинг рассказала о пережитом сексуальном насилии