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Елена Темникова и Ольга Серябкина помирились и готовят совместный трек

Елена Темникова и Ольга Серябкина помирились и готовят совместный трек

Близкий друг знаменитостей Ольги Серябкиной и Елены Темниковой связался с порталом POPCAKE, чтобы рассказать о воссоединении звездного дуэта, однако, пожелал остаться анонимным.


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another day on the set 📹

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В одном из старых интервью Ольга сообщала, что между ними с Леной была многолетняя вражда, которая появилась из-за зависти Темниковой. Однако, «холодной войной» назвать это было сложно. Отношения накалились до предела. «Грязь полилась» в тот момент, когда властная соперница Оли начала бить ее из-за желания мести.

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«У нас была однажды драка… Я никогда до этого с женщинами не дралась. Мы после концерта ехали в лифте, стоим, смотрим друг на друга, вдруг она подходит ко мне близко и начинает резко бить меня по почкам, по печени больно. Я могу сказать открыто, я не хотела ей отвечать. Она начала меня бить, я не отвечала. Потом она на меня плюнула, я её в ответ прикусила и дала пощечину»,

— делилась стычкой с Темниковой Серябкина.

Сейчас, по сообщению инсайдера POPCAKE, солистки успокоились и поняли, что их отношения могут быть взаимовыгодными, прибыльными и интересными общественности, поэтому, «дружба победила».

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Соскучились по моим лонгридам здесь? Я уже давно публикую объемные тексты на других площадках – Яндекс.Дзен и Телеграм. И хочу продолжать так разграничивать материалы. Планирую точечно писать и сюда, но основная часть текстов будет идти в те соцсети. Так что подписывайтесь на мою колонку в Дзене и читайте мой тг-канал, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в сторис. И обязательно пишите в комментариях, какие темы вас интересуют? О чем хотели бы, чтобы я написала? 👩🏻‍💻🧃

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«Некоторое время назад, действительно обсуждалась такая идея, и для Оли и для Лены это будет отличный повод, лишний раз вернуться в чарты. Думаю скоро это случится. Девушкам осталось лишь помириться, хотя бы временно»,

— прокомментировал инсайдер Popcake, который близок и с Олей и Леной.
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Digital-артист года 🚀 Спасибо @zharatv и всем зрителям канала за награду и оценку работы моей и всей нашей команды. За предыдущий год мы реализовали большое количество технологических инноваций в музыке, концертах, релизах. Вам они зашли, и это отразилось в цифрах, рекордах, а главное - в вашей любви и внимании ко всему, что мы делаем. Последнее - и есть наш главный стимул. Обожаю вас, а Жару благодарю, что отметили наш движ )) Уже в 19:00 смотрите кино-концерт победителей премии Жара Music Awards в эфире канала Жара. Там мы с моими музыкантами немного пошалили под #БарбиВПоискахКена. Вы зацените 🤘🏼

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По материалам: popcake.tv

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