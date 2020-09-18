Елена Темникова и Ольга Серябкина помирились и готовят совместный трек

Лидия Мартынова

Близкий друг знаменитостей Ольги Серябкиной и Елены Темниковой связался с порталом POPCAKE, чтобы рассказать о воссоединении звездного дуэта, однако, пожелал остаться анонимным.

В одном из старых интервью Ольга сообщала, что между ними с Леной была многолетняя вражда, которая появилась из-за зависти Темниковой. Однако, «холодной войной» назвать это было сложно. Отношения накалились до предела. «Грязь полилась» в тот момент, когда властная соперница Оли начала бить ее из-за желания мести.

«У нас была однажды драка… Я никогда до этого с женщинами не дралась. Мы после концерта ехали в лифте, стоим, смотрим друг на друга, вдруг она подходит ко мне близко и начинает резко бить меня по почкам, по печени больно. Я могу сказать открыто, я не хотела ей отвечать. Она начала меня бить, я не отвечала. Потом она на меня плюнула, я её в ответ прикусила и дала пощечину»,

— делилась стычкой с Темниковой Серябкина.

Сейчас, по сообщению инсайдера POPCAKE, солистки успокоились и поняли, что их отношения могут быть взаимовыгодными, прибыльными и интересными общественности, поэтому, «дружба победила».

«Некоторое время назад, действительно обсуждалась такая идея, и для Оли и для Лены это будет отличный повод, лишний раз вернуться в чарты. Думаю скоро это случится. Девушкам осталось лишь помириться, хотя бы временно»,

— прокомментировал инсайдер Popcake, который близок и с Олей и Леной.Подпишись на нас в Яндекс Новости